Maxi orale maturità 2020: come si svolgerà quest'anno?

Maturità 2020, com'è strutturato il maxi orale

Discussione dell'elaborato sulle materie di indirizzo;

Analisi di un testo di letteratura italiana;

Percorso interdisciplinare partendo dal materiale scelto dalla commissione;

Relazione sull'alternanza scuola lavoro PCTO;

Domande su Cittadinanza e Costituzione.

In cosa consiste l'elaborato della Maturità?

Ammissione all’esame: come funziona e con quali criteri

L’elaborato sull'alternanza scuola-lavoro

Cittadinanza e Costituzione, cosa possono chiedere all’orale?

Date della Maturità, che giorno si inizia e quando potrebbero finire

Orale in presenza: le regole da seguire

l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5 nel giorno dell'esame e nei tre giorni precedenti;

non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e di non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

La conversione dei crediti

Come si calcola il voto della Maturità

La commissione di maturità: gli interni e il Presidente esterno

Come funziona la Maturità 2020 per i privatisti

Tra pochi giorni inizieranno finalmente gli attesissimi esami di maturità , e voi ragazzi state ripassando le ultime parti del programma prima del grande giorno. Quest’anno rispetto alla scorsa maturità sono cambiate parecchie cose, la più importante rimane di sicuro l’eliminazione delle due prove scritte.durante i quali la commissione si accerterà della vostra preparazione e vi attribuirà il punteggio dell’esame.Per conoscere tutte le modifiche apportate all’esame, leggi i prossimi paragrafi!Quest’anno come anticipato in precedenzaattesterà le vostre conoscenze. L’unico esame che dovrete affrontare sarà appunto un maxi colloquio che si svolge in 5 fasi:L’elaborato di Maturità si concentrerà sulledi ciascun istituto. L’argomento dell’elaborato è scelto dalla commissione, e la relazione verrà trasmessa dal candidato ai docenti per posta elettronicaBuone notizie! L'ordinanza ministeriale permette. La commissione negli scorsi giorni ha previsto a pubblicare i voti finali nelle singole materie e i crediti complessivi raggiunti.La relazione che dovrete presentare alla commissione riguarderà la. L’elaborato potrà essere illustrato in formato multimediale (power point) e dovrà raccontare in breve di cosa vi siete occupati e come avete vissuto lo stage.La ministra Azzolina ha dichiarato in un'intervista che questa parte dell’esame potrà essere uno. In ogni caso gli argomenti su cui potranno interrogarvi sono interamente riportati sul documento di classe.Il giorno stabilito per partire con gli orali è rimasto invariato:, per finire addirittura pochi giorni più tardi, se concluso il calendario di orali, e iniziare subito con l’assegnazione delle valutazioni.Ovviamente ci saranno delle regole da seguire, rispettando le norme attuali che prevedono il(oltre a procedere con ingressi scaglionati, tra i professori e gli alunni ci saranno almeno due metri) e. Non finisce qui: ogni studente candidato alla maturità dovrà portare con sé un modulo di autocertificazione, in cui si dichiara:Da quest'obbligo vengono esonerati gli studenti con disabilità, gli studenti immunodepressi e quelli che si trovano all’estero, che potranno sostenere il colloquio da remoto.Ma con quanti punti ci si siede all’orale? Quest’anno alla maturitàcosì suddivisi: 18 acquisiti nel terzo anno, 20 nel quarto e 22 nel quinto. Spetterà alla commissione la conversione dei crediti degli anni precedenti, secondo la tabella del ministero che trovi qui Abbiamo visto quindi che i crediti possono valere fino a 60 punti, quindi di conseguenza. Per passare l’esame come gli scorsi anni basterà totalizzare 60 punti tra crediti scolastici e punteggio dell’esame. La commissione potrà infine assegnare la lode a chi arriverà ai 100 punti senza l’ausilio dei 5 punti bonus.Quest’anno per evitare troppi spostamenti e caos tra i vari istituti è stato scelto diper l’esame, con la sola eccezione di un, che ha il compito di sorvegliare sul corretto svolgimento della prova.Per i privatisti il discorso cambia, e non di poco:in presenza. Superato questo test, potranno accedere al vero e proprio esame a settembre, nella sessione suppletiva. Sarà comunque per loro possibile sostenere le prove di accesso a università e concorsi con riserva.