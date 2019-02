Saba, Umberto - Amai, commento

Commento poesia "amai"

Verso 1-5 anafora(ripetizione di una parola all'inizio di due o più versi consecutivi o vicini; se la ripetizione di verifica alla fine di due o più versi vicini avremmo un'epifora.Verso 1-5-9 anafora con poliptoto (si verifica quando una stessa parola viene due o più volte in genere, in caso, in modo o tempo, persona diversa). Saba colloca in anafora questa parola per far comprendere al lettore l'amore e il rispetto che egli nutre per la tradizione poetica italiana e per evidenziare il legame della sua poesia con la poesia italiana del passato e per dichiarare la sua passione per la verità fonte di dolore ma anche di libertà e per aprire il suo cuore al lettore che egli ama profondamente.Saba, come dichiara alla fine della lirica, considera la poesia la migliore occasione della sua vita, e il miglior strumento per diffondere diffondere la verità per dichiarare amore per i suoi lettori.V1"amai"-V3"amore" figura etimologica che si verifica quando due o più parole hanno la stessa radiceV1-V2-V6-V7-V9 è presente un enjambementV2-V3 è presente una rima fiore-amoreV3 questo verso è costituito da una sola parola perché l'autore vuole che io il lettore di focalizzi su essa visto che l'amore per vari aspetti della vita è il concetto fondamentale della lirica, come evidenzia anche il titolo