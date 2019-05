Calendario scolastico 2019/2020: inizio scuola. Date e vacanze di tutte le regioni

Calendario scolastico 2019/2020: date di chiusura uguali per tutti

Venerdì 1 novembre 2019 : Tutti i Santi,

: Tutti i Santi, Domenica 8 dicembre 2019 : Immacolata Concezione,

: Immacolata Concezione, Mercoledì 25 dicembre 2019 : Natale,

: Natale, Giovedì 26 dicembre 2019 : Santo Stefano,

: Santo Stefano, Mercoledì 1 gennaio 2020 : Capodanno,

: Capodanno, Lunedì 6 gennaio 2020 : Epifania,

: Epifania, Domenica 12 aprile 2020 : Pasqua,

: Pasqua, Lunedì 13 aprile 2020 : Lunedì dell’Angelo,

: Lunedì dell’Angelo, Sabato 25 aprile 2020 : Festa della Liberazione,

: Festa della Liberazione, Venerdì 1 maggio 2020 : Festa del Lavoro,

: Festa del Lavoro, Martedì 2 giugno 2020: Festa nazionale della Repubblica.

Calendario scolastico 2019/2020 della Toscana

Inizio scuola : lunedì 16 settembre;

: lunedì 16 settembre; Fine scuola : mercoledì 10 giugno;

: mercoledì 10 giugno; Vacanze di Natale : da martedì 24 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

: da martedì 24 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 del Friuli Venezia Giulia

Inizio scuola : giovedì 12 settembre;

: giovedì 12 settembre; Fine scuola : mercoledì 10 giugno;

: mercoledì 10 giugno; Vacanze di Natale : da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua : da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020;

: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020; Vacanze di Carnevale : da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio 2020;

: da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio 2020; Ponti: sabato 2 novembre 2019; sabato 2 maggio 2020; lunedì 1 giugno 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 della Liguria

Inizio scuola : lunedì 16 settembre;

: lunedì 16 settembre; Fine scuola : mercoledì 10 giugno;

: mercoledì 10 giugno; Vacanze di Natale : da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua : da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020;

: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020; Vacanze di Carnevale : da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio 2020;

: da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio 2020; Ponti: sabato 2 novembre 2019; sabato 2 maggio 2020; lunedì 1 giugno 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 del Piemonte

Inizio scuola : lunedì 9 settembre;

: lunedì 9 settembre; Fine scuola : mercoledì 10 giugno;

: mercoledì 10 giugno; Vacanze di Natale : da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua : da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020;

: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020; Vacanze di Carnevale : da sabato 22 a mercoledì 26 febbraio 2020;

: da sabato 22 a mercoledì 26 febbraio 2020; Ponti: sabato 2 maggio 2020; lunedì 1 giugno 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 del Trentino Alto Adige

Inizio scuola: giovedì 12 settembre;

Fine scuola: mercoledì 10 giugno;

Vacanze di Natale: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

Vacanze di Pasqua: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020;

Vacanze di Carnevale: da sabato 22 a martedì 25 febbraio 2020;

Ponti: sabato 2 novembre; sabato 7 dicembre; sabato 2 maggio 2020; lunedì 1 giugno 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 dell’Umbria

Inizio scuola : mercoledì 11 settembre;

: mercoledì 11 settembre; Fine scuola : martedì 9 giugno;

: martedì 9 giugno; Vacanze di Natale : da lunedì 23 dicembre 2019 a martedì 7 gennaio 2020;

: da lunedì 23 dicembre 2019 a martedì 7 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua : da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020;

: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020; Ponti: sabato 2 novembre; sabato 7 dicembre; venerdì 24 aprile; sabato 2 maggio 2020; lunedì 1 giugno 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 della Valle d’Aosta

Inizio scuola : giovedì 12 settembre;

: giovedì 12 settembre; Fine scuola : venerdì 12 giugno;

: venerdì 12 giugno; Vacanze di Natale : da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua : da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020;

: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020; Ponti: sabato 2 novembre; Fiera di Sant’Orso 30-31 gennaio 2020; sabato 2 maggio 2020; lunedì 1 giugno 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 della Basilicata

Inizio scuola : mercoledì 11 settembre;

: mercoledì 11 settembre; Fine scuola : mercoledì 10 giugno 2020;

: mercoledì 10 giugno 2020; Vacanze di Natale : da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua : da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020;

: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020; Ponti: sabato 2 novembre; sabato 2 maggio 2020; lunedì 1 giugno 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 del Veneto

Inizio scuola : mercoledì 11 settembre;

: mercoledì 11 settembre; Fine scuola : sabato 6 giugno 2020;

: sabato 6 giugno 2020; Vacanze di Natale : da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua : da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020;

: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020; Ponti : sabato 2 novembre; sabato 2 maggio 2020; lunedì 1 giugno 2020;

: sabato 2 novembre; sabato 2 maggio 2020; lunedì 1 giugno 2020; Giornate dello Sport : 27,28,29 febbraio 2020;

: 27,28,29 febbraio 2020; Giornata della Legalità : venerdì 20 marzo 2020;

: venerdì 20 marzo 2020; Giornata della Musica: mercoledì 4 marzo 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 della Campania

Inizio scuola : mercoledì 11 settembre;

: mercoledì 11 settembre; Fine scuola : mercoledì 10 giugno;

: mercoledì 10 giugno; Vacanze di Natale : da sabato 21 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

: da sabato 21 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua : da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020;

: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020; Vacanze di Carnevale : 24-25 febbraio 2020;

: 24-25 febbraio 2020; Ponti: sabato 2 novembre; sabato 2 maggio 2020; lunedì 1 giugno 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 della Calabria

Inizio scuola : lunedì 16 settembre;

: lunedì 16 settembre; Fine scuola : martedì 9 giugno;

: martedì 9 giugno; Vacanze di Natale : da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua : da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020;

: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020; Ponti: sabato 2 novembre; sabato 2 maggio 2020; lunedì 1 giugno 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 del Lazio

Inizio scuola : lunedì 16 settembre;

: lunedì 16 settembre; Fine scuola : lunedì 8 giugno;

: lunedì 8 giugno; Vacanze di Natale : da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 della Lombardia

Inizio scuola : giovedì 12 settembre;

: giovedì 12 settembre; Fine scuola : lunedì 8 giugno;

: lunedì 8 giugno; Vacanze di Natale : da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 del Molise

Inizio scuola : lunedì 16 settembre;

: lunedì 16 settembre; Fine scuola : sabato 6 giugno 2020;

: sabato 6 giugno 2020; Vacanze di Natale : da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua : da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020;

: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020; Ponti: sabato 2 novembre; sabato 2 maggio 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 della Sicilia

Inizio scuola : giovedì 12 settembre;

: giovedì 12 settembre; Fine scuola : sabato 6 giugno 2020 (per studenti frequentanti 6 giorni su 7) oppure mercoledì 10 giugno 2020 (per studenti che frequentano 5 giorni su 7);

: sabato 6 giugno 2020 (per studenti frequentanti 6 giorni su 7) oppure mercoledì 10 giugno 2020 (per studenti che frequentano 5 giorni su 7); Vacanze di Natale : da lunedì 23 dicembre 2019 a martedì 7 gennaio 2020;

: da lunedì 23 dicembre 2019 a martedì 7 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020.

Siamo quasi ala fine dell’anno scolastico 2018/2019 e tante regioni italiane stanno già pubblicandoche stabilisce le date significative dell’anno, inclusi, in partenza dal prossimo settembre.Tutte le regioni si stanno già attivando per redigerlo, anche se non sono ancora noti quelli relativi ad alcune regioni italiane, che saranno pubblicati sicuramenteI calendari scolastici spesso variano da regione a regione per tutte le ‘chiusure straordinarie’ e non ufficiali, sebbene comunquenei seguenti giorni diVediamo ora come(ad eccezione delle) ha stabilito sul calendario, i, le vacanze die die quelle eventuali di