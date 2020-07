Maturità 2021, quali saranno le date?

Esami di Stato 2021: le possibili date degli scritti

Prima prova : mercoledì 16 giugno 2021

: mercoledì 16 giugno 2021 Seconda prova: giovedì 17 giugno 2021

Prima prova Maturità 2021: tracce

tipologia A (due tracce) - analisi del testo. Per l’analisi del testo gli autori saranno due, appartenenti a epoche storiche differenti, uno di prosa e uno di poesia. Questo per coprire ambiti cronologici, generi e forme testuali diversi. Potranno essere proposti testi letterari dall’Unità d’Italia a oggi.

- analisi del testo. Per l’analisi del testo gli autori saranno due, appartenenti a epoche storiche differenti, uno di prosa e uno di poesia. Questo per coprire ambiti cronologici, generi e forme testuali diversi. Potranno essere proposti testi letterari dall’Unità d’Italia a oggi. tipologia B (tre tracce) - analisi e produzione di un testo argomentativo. L’analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B) proporrà ai maturandi un singolo testo compiuto o un estratto da un testo più ampio, chiedendone l’interpretazione (con delle domande di comprensione) seguita da una riflessione dello studente. Ci sarà obbligatoriamente una traccia di Storia.

- analisi e produzione di un testo argomentativo. L’analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B) proporrà ai maturandi un singolo testo compiuto o un estratto da un testo più ampio, chiedendone l’interpretazione (con delle domande di comprensione) seguita da una riflessione dello studente. Ci sarà obbligatoriamente una traccia di Storia. tipologia C (due tracce) - riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. La tipologia C, il ‘vero e proprio’ tema, proporrà problematiche vicine all’orizzonte delle esperienze di studentesse e studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione.

Seconda prova Maturità 2021: inizio

Lasi è ormai conclusa e tra le incognite inerenti il prossimo anno scolastico vi è sicuramente l’inizio deglie la tipologie delle prove che gli studenti dovranno affrontare. Nel mese di luglio ilè solito comunicare le date degli scritti e, non avendo ricevuto ancora notizie, anche noi di Skuola.net abbiamole date della prossima Maturità, sulla base dei calendari degli scorsi anni. Curioso di sapere quando inizierà la tua avventura con gli? Ecco le date.Quella di quest’anno sarà sicuramente unada ricordare. Dopo l’, infatti, gli studenti hanno iniziato ad approcciarsi allae quegli al quinto anno della secondaria hanno dovuto sostenere un’unica prova multidisciplinare, il maxi orale in presenza. E il prossimo anno? Si ritornerà alla normalità? La risposta a questa domanda è ancora seguita da innumerevoli incognite determinate dalla. Ecco, però, le date che abbiamo ipotizzato circa l’inizio della Maturità 2021:Ile si svolgerà dopo l’affissione dei quadri delle prove scritte. Generalmente la commissione, nel preparare i calendari e le date del colloquio orale, parte dall’estrazione della classe e della lettera dell’alfabeto (solitamente durante la prima prova) che indicherà chi inizierà per primo il colloquio.Se lalo permetterà tutti gli studenti italiani al quinto superiore potrebbero sostenere la prima prova ilalle. Le tre tipologie di tracce di prima prova, se riconfermate rispetto agli scorsi due anni, potrebbero essere le seguenti:Lapotrebbe essere fissata per ilallee per la maggior parte degli indirizzi si potrebbe trattare di una. Se seguita l’attuale norma vigente, inoltre, così come per la, anche i commissari della seconda prova potrebbero avere delleper una correzione più omogenea ed equa.