Calendario scolastico 2020/21, tutti i ponti e le festività

Tutti i ponti e le festività del calendario scolastico 2020/21

• Martedì 8 dicembre: festa dell’Immacolata

• Da mercoledì 23 dicembre a mercoledì 6 gennaio: possibile periodo di vacanze natalizie

• Martedì 16 febbraio: Carnevale (ogni regione stabilirà la presenza o meno della pausa per il Carnevale)

• Da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile(compreso): avranno luogo le vacanze pasquali poiché domenica 4 aprile sarà Pasqua mentre lunedì 5 aprile Pasquetta

• Sabato 1 maggio: festa dei Lavoratori

• Mercoledì 2 giugno: festa della Repubblica. In questo caso il ponte potrebbe estendersi anche per 5 giorni.



• Domenica 1 novembre: tutti i Santi

• Domenica 25 aprile: festa della Liberazione



Le Regioni in questi giorni stanno predisponendo iper l’avvio delin partenza a settembre. Per facilitare la programmazione delle attività scolastiche, ilha propostocome possibile data di inizio ma a quanto pare per ora solosono concordi su questa data.Ad eccezione dellae dellache hanno fissato un inizio anticipato rispettivamente ae a, diverse altre Regioni hanno scelto di posticipare il primo giorno di scuola rispetto a quello proposto dal MI.Lainfatti a causa delle elezioni regionali ha scelto come data di inizio, mentre la data prevista inpotrebbe essereGuarda anche:In attesa che tutte le Regioni diano ufficialità ai calendari stilati e scelgano dunque la data di inizio, tuttaviapoiché coincidono con la domenica, sono invece: