Calendario scolastico 2019/2020: inizio scuola, date e vacanze di tutte le regioni

Calendario scolastico 2019/2020: Festività nazionali, date di chiusura

Venerdì 1 novembre 2019 : Tutti i Santi,

: Tutti i Santi, Domenica 8 dicembre 2019 : Immacolata Concezione,

: Immacolata Concezione, Mercoledì 25 dicembre 2019 : Natale,

: Natale, Giovedì 26 dicembre 2019 : Santo Stefano

: Santo Stefano Mercoledì 1 gennaio 2020 : Capodanno

: Capodanno Lunedì 6 gennaio 2020 : Epifania

: Epifania Domenica 12 aprile 2020 : Pasqua

: Pasqua Lunedì 13 aprile 2020 : Lunedì dell’Angelo

: Lunedì dell’Angelo Sabato 25 aprile 2020 : Festa della Liberazione

: Festa della Liberazione Venerdì 1 maggio 2020 : Festa del Lavoro

: Festa del Lavoro Martedì 2 giugno 2020: Festa nazionale della Repubblica.

Primo giorno di scuola : 16 settembre 2019

: 16 settembre 2019 Vacanze di Natale 2019 : dal 24 dicembre al 6 gennaio

: dal 24 dicembre al 6 gennaio Vacanze di Pasqua 2019 : dal 9 aprile al 14 aprile 2020

: dal 9 aprile al 14 aprile 2020 Ultimo giorno di scuola : 8 giugno 2020

: 8 giugno 2020 Ponte primo novembre : 1 - 2 novembre 2019

: 1 - 2 novembre 2019 Ponte primo maggio : 1 - 2 maggio 2020

: 1 - 2 maggio 2020 Vacanze Carnevale: 25 febbraio 2020

Calendario scolastico 2019/2020 della Basilicata

Inizio scuola : mercoledì 11 settembre;

: mercoledì 11 settembre; Fine scuola : mercoledì 10 giugno 2020;

: mercoledì 10 giugno 2020; Vacanze di Natale : da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua : da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020;

: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020; Ponte del primo novembre : venerdì 1 e sabato 2 novembre;

: venerdì 1 e sabato 2 novembre; Ponte primo maggio : venerdì 1 e sabato 2 maggio 2020;

: venerdì 1 e sabato 2 maggio 2020; Ponte 2 giugno: lunedì 1 e martedì 2 giugno 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 della Calabria

Inizio scuola : lunedì 16 settembre;

: lunedì 16 settembre; Fine scuola : martedì 9 giugno;

: martedì 9 giugno; Vacanze di Natale : da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua : da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020;

: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020; Ponte del primo novembre : venerdì 1 e sabato 2 novembre;

: venerdì 1 e sabato 2 novembre; Ponte primo maggio : venerdì 1 e sabato 2 maggio 2020;

: venerdì 1 e sabato 2 maggio 2020; Ponte 2 giugno: lunedì 1 e martedì 2 giugno 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 della Campania

Inizio scuola : mercoledì 11 settembre;

: mercoledì 11 settembre; Fine scuola : sabato 6 giugno;

: sabato 6 giugno; Vacanze di Natale : da sabato 21 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

: da sabato 21 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua : da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020;

: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020; Vacanze di Carnevale : 24-25 febbraio 2020;

: 24-25 febbraio 2020; Ponte del primo novembre : venerdì 1 e sabato 2 novembre;

: venerdì 1 e sabato 2 novembre; Ponte primo maggio : venerdì 1 e sabato 2 maggio 2020;

: venerdì 1 e sabato 2 maggio 2020; Ponte 2 giugno: lunedì 1 e martedì 2 giugno 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 dell'Emilia Romagna

Primo giorno di scuola : 16 settembre 2019.

: 16 settembre 2019. Vacanze di Natale 2019/2020 : dal 24 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020

: dal 24 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020 Vacanze di Pasqua 2020 : dal 9 Aprile 2020 al 14 Aprile 2020

: dal 9 Aprile 2020 al 14 Aprile 2020 Ultimo giorno di scuola 2020 : sabato 6 giugno 2020

: sabato 6 giugno 2020 Ponte del primo novembre: venerdì 1 e sabato 2 novembre;

Calendario scolastico 2019/2020 del Friuli Venezia Giulia

Inizio scuola : giovedì 12 settembre;

: giovedì 12 settembre; Fine scuola : mercoledì 10 giugno;

: mercoledì 10 giugno; Vacanze di Natale : da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua : da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020;

: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020; Vacanze di Carnevale : da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio 2020;

: da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio 2020; Ponte del primo novembre : venerdì 1 e sabato 2 novembre;

: venerdì 1 e sabato 2 novembre; Ponte primo maggio : venerdì 1 e sabato 2 maggio 2020;

: venerdì 1 e sabato 2 maggio 2020; Ponte 2 giugno: lunedì 1 e martedì 2 giugno 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 del Lazio

Inizio scuola : lunedì 16 settembre;

: lunedì 16 settembre; Fine scuola : lunedì 8 giugno;

: lunedì 8 giugno; Vacanze di Natale : da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 della Liguria

Inizio scuola : lunedì 16 settembre 2019;

: lunedì 16 settembre 2019; Fine scuola : mercoledì 10 giugno 2020;

: mercoledì 10 giugno 2020; Vacanze di Natale : da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua : da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020;

: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020; Vacanze di Carnevale : da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio 2020;

: da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio 2020; Ponte del primo novembre : venerdì 1 e sabato 2 novembre;

: venerdì 1 e sabato 2 novembre; Ponte primo maggio: venerdì 1 e sabato 2 maggio 2020;

Calendario scolastico 2019/2020 della Lombardia

Inizio scuola : giovedì 12 settembre;

: giovedì 12 settembre; Fine scuola : lunedì 8 giugno;

: lunedì 8 giugno; Vacanze di Natale : da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua : da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020;

: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020; Vacanze di Carnevale: 24- 25 febbraio 2020 (rito romano); 28 - 29 febbraio (rito ambrosiano).

Calendario scolastico 2019/2020 delle Marche

Primo giorno di scuola : 16 settembre

: 16 settembre Ultimo giorno di scuola : 6 giugno

: 6 giugno Vacanze di Natale : dal 24 dicembre al 6 gennaio 2020

: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2020 Vacanze di Pasqua : dal 9 al 14 aprile 2020

: dal 9 al 14 aprile 2020 Ponte del primo novembre: venerdì 1 e sabato 2 novembre;

Calendario scolastico 2019/2020 del Molise

Inizio scuola : lunedì 16 settembre;

: lunedì 16 settembre; Fine scuola : sabato 6 giugno 2020;

: sabato 6 giugno 2020; Vacanze di Natale : da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua : da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020;

: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020; Ponte del primo novembre : venerdì 1 e sabato 2 novembre;

: venerdì 1 e sabato 2 novembre; Ponte primo maggio: venerdì 1 e sabato 2 maggio 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 del Piemonte

Inizio scuola : lunedì 9 settembre;

: lunedì 9 settembre; Fine scuola : mercoledì 10 giugno;

: mercoledì 10 giugno; Vacanze di Natale : da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua : da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020;

: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020; Vacanze di Carnevale : da sabato 22 a mercoledì 26 febbraio 2020;

: da sabato 22 a mercoledì 26 febbraio 2020; Ponte primo maggio : venerdì 1 e sabato 2 maggio 2020;

: venerdì 1 e sabato 2 maggio 2020; Ponte 2 giugno: lunedì 1 e martedì 2 giugno 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 della Puglia

Primo giorno di scuola mercoledì 18 settembre 2019

mercoledì 18 settembre 2019 Vacanze di Natale 2019/2020 dal 23 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020

dal 23 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020 Vacanze di Pasqua 2020 dal 9 Aprile 2020 al 14 Aprile 2020

dal 9 Aprile 2020 al 14 Aprile 2020 Ultimo giorno di scuola 2020 mercoledì 10 giugno 2020

mercoledì 10 giugno 2020 Ponte del primo novembre : venerdì 1 e sabato 2 novembre

: venerdì 1 e sabato 2 novembre Ponte primo maggio: venerdì 1 e sabato 2 maggio 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 della Sardegna

Primo giorno di scuola 16 settembre 2019

16 settembre 2019 Vacanze di Natale 2019/2020 dal 24 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020

dal 24 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020 Vacanze di Pasqua 2020 dal 9 Aprile 2020 al 14 Aprile 2020

dal 9 Aprile 2020 al 14 Aprile 2020 Ultimo giorno di scuola 2020 sabato 6 giugno 2020

sabato 6 giugno 2020 Ponte del primo novembre : venerdì 1 e sabato 2 novembre

: venerdì 1 e sabato 2 novembre Sa Die de sa Sardinia: 28 aprile 2020

Calendario scolastico 2019/2020 della Sicilia

Inizio scuola : giovedì 12 settembre;

: giovedì 12 settembre; Fine scuola : sabato 6 giugno 2020 (per studenti frequentanti 6 giorni su 7) oppure mercoledì 10 giugno 2020 (per studenti che frequentano 5 giorni su 7);

: sabato 6 giugno 2020 (per studenti frequentanti 6 giorni su 7) oppure mercoledì 10 giugno 2020 (per studenti che frequentano 5 giorni su 7); Vacanze di Natale : da lunedì 23 dicembre 2019 a martedì 7 gennaio 2020;

: da lunedì 23 dicembre 2019 a martedì 7 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 della Toscana

Inizio scuola : lunedì 16 settembre 2019;

: lunedì 16 settembre 2019; Fine scuola : mercoledì 10 giugno 2020;

: mercoledì 10 giugno 2020; Vacanze di Natale : da martedì 24 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

: da martedì 24 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze di Pasqua: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 del Trentino Alto Adige

Inizio scuola: giovedì 12 settembre;

Fine scuola: mercoledì 10 giugno;

Vacanze di Natale: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

Vacanze di Pasqua: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020;

Vacanze di Carnevale: da sabato 22 a martedì 25 febbraio 2020;

Ponti: sabato 2 novembre; sabato 7 dicembre; sabato 2 maggio 2020; lunedì 1 giugno 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 dell’Umbria

Primo giorno di scuola mercoledì 11 settembre 2019

mercoledì 11 settembre 2019 Vacanze di Natale 2019/2020 dal 23 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020

dal 23 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020 Vacanze di Pasqua 2020 dal 9 Aprile 2020 al 14 Aprile 2020

dal 9 Aprile 2020 al 14 Aprile 2020 Ultimo giorno di scuola 2020 martedì 9 giugno 2020

martedì 9 giugno 2020 Ponte del primo novembre : venerdì 1 e sabato 2 novembre

: venerdì 1 e sabato 2 novembre Ponte primo maggio: venerdì 1 e sabato 2 maggio 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 della Valle d’Aosta

Primo giorno di scuola giovedì 12 settembre 2019

giovedì 12 settembre 2019 Vacanze di Natale 2019/2020 dal 23 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020

dal 23 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020 Vacanze d’Inverno dal 24 febbraio 2020 al 26 febbraio 2020

dal 24 febbraio 2020 al 26 febbraio 2020 Vacanze di Pasqua 2020 dal 9 Aprile 2020 al 14 Aprile 2020

dal 9 Aprile 2020 al 14 Aprile 2020 Ultimo giorno di scuola : 2020 venerdì 12 giugno 2020

: 2020 venerdì 12 giugno 2020 Ponte del primo novembre : venerdì 1 e sabato 2 novembre

: venerdì 1 e sabato 2 novembre Fiera di Sant’Orso : 30-31 gennaio 2020;

: 30-31 gennaio 2020; Ponte primo maggio : venerdì 1 e sabato 2 maggio 2020.

: venerdì 1 e sabato 2 maggio 2020. Ponte 2 giugno: lunedì 1 e martedì 2 giugno 2020.

Calendario scolastico 2019/2020 del Veneto

Inizio scuola : mercoledì 11 settembre;

: mercoledì 11 settembre; Fine scuola : sabato 6 giugno 2020;

: sabato 6 giugno 2020; Vacanze di Natale : da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020;

: da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020; Vacanze Carnevale : dal 24 al 26 febbraio 2020 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri);

: dal 24 al 26 febbraio 2020 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri); Vacanze di Pasqua : da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020;

: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020; Ponte del primo novembre : venerdì 1 e sabato 2 novembre

: venerdì 1 e sabato 2 novembre Giornate dello Sport : 27,28,29 febbraio 2020;

: 27,28,29 febbraio 2020; Giornata della Legalità : venerdì 20 marzo 2020;

: venerdì 20 marzo 2020; Giornata della Musica: mercoledì 4 marzo 2020.

L'anno scolastico 2019 2020 sta arrivando e tutte le regioni italiane hanno già pubblicatoche stabilisce le date significative dell’anno, inclusiIn questo articolo troverai tutto quello che devi sapere sul ritorno a scuola, le vacanze di Natale e di Pasqua, le date importanti (come gli esami di Maturità , di terza media e le date delle prove Invalsi ) oltre che le date della fine della scuola e tutte le chiusure e i ponti previsti durante l'anno dalla tua regione.I calendari scolastici spesso variano da regione a regione per tutte le ‘chiusure straordinarie’ e non ufficiali, sebbene comunquenei seguenti giorni diVediamo ora comeha stabilito sul calendario, i, le vacanze die die quelle eventuali di