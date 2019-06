Maturità 2019, i libri da leggere per svoltare su qualsiasi possibile traccia

La scimmia nuda – Desmond Morris

Il secolo breve - Eric Hobsbawm

Dal Big Bang ai buchi neri – Stephen Hawking

La Costituzione spiegata a mia figlia – Giangiulio Ambrosini

La letteratura italiana del Novecento – Cesare Segre

La tela di Penelope. Storia della seconda Repubblica – Simona Colarizi, Marco Gervasoni

La società liquida - Zygmunt Bauman

Io, Robot - Isaac Asimov

La ricchezza delle nazioni – Adam Smith

Disinformazia – Francesco Nicodemo

. Comincia la fase dell’anno in cui si definisce la strategia per affrontare l’esame. Si selezionano le parti dei programmi da ripassare con maggiore cura, si recuperano quelle da studiare con troppa superficialità, si affinano le tecniche per provare a padroneggiare tutti gli argomenti. Ma l’effetto sorpresa è dietro l’angolo. Il, negli ultimi, ha dimostrato di essere particolarmentese non addirittura alla stretta attualità, per quanto riguarda le tracce della prima prova.. Ma anche delleper non lasciarsi spiazzare durante l’esame (in particolare, dai commissari esterni 2019). Eccone alcuniA molti questo titolo ricorderà Francesco Gabbani e la sua ‘Occidentali’s Karma’, ma cinquant’anni prima il concetto diera stato portato alla ribalta dal celebre. Nel suo libro del 1967, Desmond Morris, sviluppa un, l’unico che ha perso quasi tutti i peli (per questo nudo), analizzandone l’evoluzione sociale nei secoli e il comportamento nelle vari epoche. Rivoluzionario e dirompente quando uscì,(e dove stiamo andando).. Nel suo saggio del 1991, diventato un pilastro della bibliografia mondiale,passando in rassegna gli eventi principali che lo hanno caratterizzato,che hanno portato allo scoppio delle, all’ascesa e al crollo dei, alle, agli alti e bassi dell’, alle, al. Un ‘secolo breve’, ma estremamente intenso, che inizia nel 1914 (allo scoppio del conflitto) e finisce nel 1991 (con il dissolvimento dell’Unione Societica).non si può sfuggire dalla lettura del breve trattato del celebre astrofisico britannico Stephen Hawking. Il lettore è quasi. Prima di farlo, però,per dare a tutti sufficienti strumenti per comprendere temi complicati. Forse è per questo che ‘Dal Big Bang ai buchi neri’, apparentemente rivolto agli appassionati della materia, in poco tempo è diventatoPotrebbe essere la vera protagonista della maturità 2019 . Gli indizi lo confermano: una traccia di cittadinanza su uno sfondo storico ben preciso potrebbe essere presente fra le tracce sia perché l'1 gennaio dello scorso anno si sono celebrati i, sia perché da quest'anno la materia è stata rilanciata e sarà certamente oggetto di una parte della prova orale. Come fare quindi per saperne un po' di più in merito? Si sa, andare a leggersi il testo della nostra legge fondamentale risulta noioso anche per i grandi, figuriamoci per i ragazzi. Ma una soluzione c’è, il titolo del libro di Giangiulio Ambrosini parla da solo: une sul funzionamento delle istituzioni.Guarda anche:La letteratura italiana del Novecento è il. Tra analisi del testo, saggio artistico-letterario e colloquio l’autore esce di sicuro. Peccato che, quasi sempre,venga. Si analizzano le opere, la poetica, la biografia dei personaggi come se fossero tanti blocchi separati. ‘La letteratura italiana del Novecento’ è, seguendo un filo logico che insegnerà a prendere gli autori e a collocarli nelle diverse fasi del XX secolo., in poco più di vent’anni, ha subito una serie diche non si erano mai visti così in sequenza nell’intera storia prima del Regno e poi della Repubblica.. Nel frattempo la gente ha iniziato a diffidare dei politici. E i leader sono diventati personaggi sempre più mediatici., fondamentali per approcciare qualsiasi discussione sull’Italia di oggi. Difficile, però, che si faccia in tempo ad affrontarla in classe. Però, teoricamente, è nel programma. Un libro che, brevemente, ci faccia farepuò essere un ottimo alleato. Nel 2018, tra l’altro, ci sono le elezioni.Guarda anche:Non si tratta di un testo solo ma di– come ‘Amore liquido’, ‘Modernità liquida’, ‘Vita liquida’, ‘La società dell’incertezza’ - che spiegano la società di oggi come nessun’altro è riuscito a fare.secondo cui; tutto è impalpabile: dagli affetti alla politica, dall’economia ai rapporti sociali. La conseguenza è che, per sentirsi al sicuro,. E il vuoto lasciato dall’assenza di certezze viene colmato dai consumi, trasformando i cittadini in consumatori. Circondati da cose materiali e abbandonati dai propri simili.‘Io, Robot’ del genio della letteratura di fantascienza Isaac Asimov si pone esattamente in mezzo. Perché le nove storie raccontate nel libro sonosono. Un insieme di teorie – inventate da Asimov – che però(‘Io, Robot’ è del 1950). Si rimane a bocca aperta leggendo come i robot positronici di Asimov siano perfettamente simili ai robot che il mondo dell’innovazione ha in mente di sviluppare da qui a pochi anni:, collaborano con l’uomo e lo aiutano nella vita quotidiana.delle discussione politiche, in prima vista sulle pagine dei giornali, protagonista delle discussioni di tutti noi. La crisi economica degli ultimi anni ha accentuato l’interesse su una materia fino a poco tempo fa considerata di nicchia. Anche se,. Per farlo non c’è testo migliore de ‘La ricchezza delle nazioni’ di Adam Smith. Il padre dell’economia politica liberale nel lontano 1776 aveva già teorizzato: la, le, quella della(vero motore della ricchezza degli Stati).È stato uno degli argomenti centrali del 2017, ma in realtà ogni anno rimane sempre attuale.. Ma ancora si sa poco delle bufale online: come vengono create e perché, come si riesce a imporle all’attenzione generale, come riuscire a eliminarle. Il recentissimo ‘Disinformazia’ è probabilmente. Spunti per saper padroneggiare, qualora dovesse essere richiesto un approfondimento all’esame, il dizionario del ‘falso online’: dallaalle, dalalleMarcello Gelardini