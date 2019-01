Come prepararsi alla nuova maturità 2019: trucchi e consigli per le nuove prove

Il nuovo esame di Maturità che debutterà a partire dal 19 giugno 2019 iniziando con la prima prova scritta, presente tantissime novità che tutti gli studenti e i professori dovranno assimilare nel minor tempo possibile. E proprio per aiutare i giovani maturandi a superare indenni e nel migliore dei modi l’esame di Stato rinnovato noi di Skuola.net abbiamo deciso di stilare una guida con dei consigli su come affrontare e sopravvivere ai prossimi mesi in vista della Maturità 2019. Ecco quindi ora procediamo nell'illustrare alcuni utili trucchi da non perdere su come affrontare i nuovi cambiamenti dell’esame di Stato.





Rimettiti in pari con il programma!

Rimani al passo

Simulazioni ed esercizi

Attenzione ai collegamenti e al ragionamento

Le nuove prove di Maturità 2019

Seconda prova e l’orale di Maturità 2019: come funzionano?

Senz’altro la prima mossa da fare è quella diche potresti aver accumulato durante gli anni passati. Quindi parti da lì, in modo da risolvere ogni dubbio sui precedenti argomenti così da poterper rimetterti in paro con il programma che il tuo insegnante sta svolgendo a lezione. Solo così potrai arrivare alla fine dell’anno con la sicurezza di non aver tralasciato nulla.Se non hai lacune da recuperare questo è comunque: bisognae quindie seguire il programma che gli insegnanti stanno svolgendo senza rischiare di rimanere indietro, basta un ultimo sforzo per conquistare anche l’ultimo anno di superiori. Se invece stai recuperando argomenti passati, come visto nel punto precedente,. Infatti non è saggio, quindi dovrai giocare in due direzioni: da una parte dovrai continuare il ripasso e il recupero, e dall’altra invece dovraiche si sta svolgendo durante le ore di lezioni, così poi da non dover affrontare un rush finale per completare definitivamente il programma con pochi giorni a disposizione.per permetterti di prendere confidenza con le nuove tipologie di prove, che ricordiamo essere inedite. Proprio per questo motivo è stato il Miur stesso a intervenire e a fissare quattro simulazioni nazionali con testi molto simili rispetto a quelli che dovrai affrontare in sede di esame. Si partirà con, e dieci giorni dopo arriverà tempestivamente. Dopodiché ci sarà un mese di pausa prima delle altre due date, che sono fissate per. E’ bene quindi prepararsi al meglio per affrontare queste quattro prove,per incrementare la sicurezza e la preparazione tua e dei tuoi compagni.Sembra che la nuova Maturità voglia puntareunita alsu un tema specifico. Mette in gioco elementi comee la capacità da parte dei candidati. Proprio per questo è bene concentrarsi su unche possa non ingabbiare i temi trattati in categorie stagne, ma che sia favorevoleoggetto di studio nell’ultimo anno.La nuova maturità vedrà al suo interno notevoli cambiamenti strutturali che. Andiamo quindi a vedere insieme come si presenteranno le prove della Maturità 2019.La nuova prima prova, fissata per il, vede al suo interno numerose novità rispetto. Ad iniziare dal, la comprensione del testo, che passano così da uno a due. Ad estendersi, per quanto riguarda questa tipologia, sarà anche il periodo in cui il MIur potrà selezionare gli autori dei testi proposti: infatti l’arco temporale da studiare approfonditamente in letteratura andràLa tipologia B vede invecea favore del, che a differenza del suo collega ormai in pensione, prevederà la presenza dicon l’ausilio del quale lo studente dovrà formulare la sua tesi da esporre nell’elaborato. Infine segnaliamo, a favore di unche quindi salirà a quota due.Continuando nell’elencare tutti i cambiamenti che saranno presenti in questa nuova Maturità 2019, è il momento di scoprire come cambierà, e che è senza dubbio la prova che più ha fatto discutere durante gli ultimi mesi, soprattutto dopo l’annuncio delle materie oggetto della prova che il Miur. La particolare novità che coinvolge questa prova è la sua trasformazione a prova, ovvero prova che prevede al suo interno. Infatti in molti istituti le materie materie oggetto di seconda prova; questo per sopperire alla, colloquio orale escluso, ovveroE proprio a proposito del colloquio orale, anche lui vedrà un: eliminata la tesina, tanto cara ai vecchi maturandi, e benvenute al suo posto. Le buste dell’orale di Maturità saranno di numero pari a quanti studenti ci sono all’interno delle classi, con l’aggiunta di due buste extra,. Infatti in ogni busta, compilata dalla Commissione d’esame, sarà contenuto, e proveniente da. Dalla busta, che ogni candidato sceglierà per se tra una rosa di tre appunto,che spazierà poi andando a toccarepreviste dall’indirizzo di studi e dalla commissione d’esame.