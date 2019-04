Maturità 2019, la guida Miur per fare la relazione sull'alternanza scuola lavoro

L’esame orale di Maturità sta avendo un vero e proprio stravolgimento al suo interno nella nuova Maturità 2019. In pensione la vecchia tesina a favore delle nuovissime buste, ognuna contenente un argomento svolto durante l’ultimo anno di superiori. Ma questa non è l’unica novità che l’esame 2019 introdurrà per quanto riguarda il colloquio orale. Infatti l’altra succosa novità è rappresentata dalla relazione sull’alternanza scuola-lavoro.

Moltissimi maturandi si stanno iniziando a chiedere, con crescente preoccupazione, come redigere questa relazione, che peso avrà all’interno del colloquio e quali argomenti dovrà toccare.



Relazione sull’alternanza scuola-lavoro nel colloquio di Maturità 2019

L'Ufficio scolastico regionale del Veneto stila una guida sulla relazione per l’alternanza scuola-lavoro

non sarà affatto fuori dalla Maturità 2019, bensì sarà. Infatti tutti i candidati dovranno preparare una relazione dovesvolto negli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado.L’articolo 19 dell’Ordinanza Ministeriale 205 dell’11 marzo 2019, che ha come argomento le istruzioni organizzative e operative esame di Stato II ciclo a.s. 2018-2019 dispone le seguenti direttive relative all’esame orale della Maturità 2019: “Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, della l.30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un' ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma”.E proprio per aiutare i giovani maturandi a redigere la propria relazione sull’alternanza scuola-lavoroha deciso di compilareper preparare i ragazzi a prendere confidenza con questa nuova parte del colloquio d’esame cercando diverso la realizzazione della relazione.All’interno della guida, oltre che a, che spaziano scendendo nel dettaglio dalla lunghezza massima al font da usare per scrivere la relazione al computer, ci sono anche moltisulle riflessioni da poter sottoporre alla Commissione d’esame, sulche dovrà avere il progetto, leda usare, l’uso die persino tutta una parte volta ad aiutare gli studenti alla correttacon tanto di metodo di organizzazione dei contenuti.

Scarica la guida qui