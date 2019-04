10 regole per affrontare il nuovo esame di maturità 2019

Tra poco meno di 3 mesi, i 429.000 studenti di quinta superiore affronteranno l'esame di stato. La concitazione cresce giorno dopo giorno. L'agitazione, lo stato d'anima dominante. Specialmente quest'anno che i maturandi si troveranno ad affrontare un esame completamente diverso rispetto a quello degli altri anni.

Niente paura! Ecco 10 regole per affrontare al meglio il nuovo esame di maturità.

10. Niente panico

9. Studiare in gruppo

8. Trovare il tuo metodo di studio

7. Ripasso allo specchio a voce alta

6. Coltiva i tuoi interessi

5. Concediti un break

4. Niente doping

3. Super ripasso finale

2. Notte prima degli esami

1. Festeggia

. Non serve a nulla. Da ben 5 anni ti prepari per questo esame. Hai comunque altri mesi per prepararti al meglio. Con un pizzico di costanza arriverai all'esame con la migliore preparazione.Il gruppo può dare una marcia in più: ripassi collettivi, simulazioni di interrogazioni, condivisioni di sapere e di dubbi.Non esiste un metodo di studio assoluto per tutti: esiste. Devi solo scoprire quello più congeniale alla tua natura.Acquistato un buon metodo di studio, hai già fatto metà del lavoro!Forse all'inizio ti sentirai a disagio, reputandola una cosa per matti ma il ripasso davanti allo specchio è un ottimo esercizio.. Inoltre, il riflesso dello specchio farà credere al cervello che ci sia qualcuno ad ascoltare e ciò contribuirà a superare la paura di un eventuale blocco che potrebbe esserci durante l’esposizione davanti il professore., trovando dei momenti della giornata per fare ciò che più ti piace. Se sacrifichi tutto per la preparazione, studiando ininterrottamente per mesi, arriverai al traguardo finale sfiancato e stanco.Ritagliati un giorno alla settimana per concederti una pausa, sfruttandola per fare una gita fuori porta, magari, per andare a mare. Una piccola evasione dallo studio non può che fare bene.Evita troppi caffè o strane pillole che ti tengono sveglio tutta la notte. Le alterazioni del ciclo regolare "sonno-veglia" possono danneggiare il recupero delle informazioni. La privazione delle giuste ore di sonno, oltre a mettere di pessimo umore, danneggia la memoria.Consigliato un caffè al mattina prima di iniziare a studiare: la caffeina stimola l'attenzione.Utilizza le ultime settimane precedenti l'esame per fare un ripasso generale di tutto il programma. Non tralasciare nulla, non fidarti di chi ti prospetta falsi miraggi, assicurandoti di sapere quali siano gli argomenti più probabili e quelli che di certo non chiedono. Nessuno lo sa. Quindi meglio non lasciare nulla al caso.Dopo mesi di studio, alla fine eccola! La famigerata notte prima degli esami. Celebrata da film e canzoni, quest'anno è arrivato anche il tuo turno., guardando un film o trascorrendo del tempo con gli amici. Vivi al meglio questa serata, basta non fare troppo tardi. All'indomani c'è l'esame.Terminato gli esami è arrivato il momento di festeggiare.