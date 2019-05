Maturità 2019: cosa sappiamo delle simulazioni della prova orale?

Il conto alla rovescia è davvero iniziato e il tempo che separa i maturandi all’Esame di Stato che avrà inizio il 19 giugno 2019 con la prima prova, si riduce sempre più.

Per permettere agli studenti di familiarizzare con le prove riformate che inaugurano la nuova maturità 2019, nei mesi scorsi, fra febbraio e aprile, si sono svolte in tutto ben quattro simulazioni nazionali delle prove scritte pubblicate in veste ufficiale dal Miur stesso. E per quella del colloquio orale quanto bisognerà attendere ancora?

Maturità 2019: come si svolge la prova orale?

• Percorso interdisciplinare sviluppato attraverso i documenti nelle buste, mirato a dimostrare non solo il consolidamento delle proprie conoscenze ma anche una capacità di argomentazione critica e allo stesso tempo personale;

• Padronanza della lingua straniera, utilizzata accanto all’italiano, per i collegamenti fra le varie discipline;

• Relazione multimediale sull’alternanza scuola-lavoro;

• Nozioni di ‘Costituzione e Cittadinanza’ svolte durante l’anno scolastico;

• Visualizzazione e commento delle proprie prove scritte.



Maturità 2019: le simulazioni dell’orale

Lapresenta molti cambiamenti in tutte le prove. In particolare, per quella orale, oltre ad essere stata, da quest’anno è stata introdotta l’assoluta novità delper ogni studente.Il materiale contenuto nelle buste ovviamente sarà preparato dalla commissione in base alche sarà possibile consultare proprio grazie al, stilato dal consiglio di classe appunto qualche giorno fa.Per svolgere il colloquio orale saranno richiesti:Guarda anche, anch’esso radicalmente riformato, tuttavia ad oggi, a poco meno di un mese dall’inizio delle prove e ancora meno dalla fine dell’anno scolastico,Sul sito del Miur infatti, nella sezione delle domande frequenti sulla pagina dedicata all’Esame di Stato, si legge infatti che in risposta alla domanda ‘Fornirete esempi di come si svolgerà l’orale?’, il Ministero rassicura che ‘predisporrà esempi significativi delle tipologie di materiali simili a quelli che potrebbero essere proposti all’orale dalle singole commissioni che dovranno tenere conto dello specifico percorso della classe’, ma ad oggi non è giunta nuova comunicazione., nell'attesa, per aiutare i maturandi ad esercitarsi anche nello, abbiamo comunquea partire da un, ricalcando quindi lo svolgimento reale in sede di esame.per vedere