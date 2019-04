Buste orale maturità 2019, possibili spunti su ‘Fiumi’ di Giuseppe Ungaretti

Il giorno dell’esame orale ogni maturando si troverà di fronte a tre buste di cui dovrà sceglierne solo una e, a partire dai documenti contenuti in essa, creare in quel momento un discorso che sappia abbracciare molte, se non tutte, le discipline oggetto di esame.

Noi di Skuola.net vi proponiamo un esempio di discorso interdisciplinare che potete intavolare di fronte alla commissione a partire dalla poesia di Giuseppe Ungaretti ‘Fiumi’.





Lingua e letteratura italiana

’ è una delle più celebri poesia di Ungaretti , contenuta nella prima raccolta ‘’, in cui rievoca i ricordi della sua vita scanditi nelle tappe principali rappresentate da: l’(il presente della guerra), il(i ricordi delle sue origini toscane), il(il passato dell’ infanzia e della prima giovinezza), la(simbolo di Parigi, città in cui ha vissuto e si è avvicinato alla poesia e alle avanguardie del tempo).

Storia

Dal particolare dell’Isonzo, fiume della Venezia Giulia, ricordato nella poesia, è immediato il collegamento alle molte battaglie che si sono combattute lì durante lae a cui il poeta partecipò in prima linea, tanto che la prima raccolta poetica nascerà proprio come unLe battaglie combattute sull’Isonzo in particolare furono dodici combattute tutte. L’ultima, in particolare, quella risalente al 24 ottobre/7 novembre 1917 è comunemente nota come, che vide la disfatta delle forze italiane contro l’esercito austro-ungarico e tedesco.Dopo questa disfatta il generalefu sostituito conche condusse alla vittoria l’esercito italiano contro le forze austro-ungariche e tedesche nella successiva primanel novembre 1917.

Dalla considerazione sui fiumi si può passare poi alle materie scientifiche analizzando ad esempio in chimica, a tutti nota come: due atomi di idrogeno sono infatti legati ad uno di ossigeno.A partire da questo concetto generale si può spaziare su ogni argomento che abbia come protagonista l’acqua come ad esempio le(ghiaccio, vapore),a cui è soggetta (liquido, solido, vapore), le sue(punto di ebollizione e di congelamento, volume molare, calore specifico) e lein essa (materiali sospesi, dispersi e altre sostanze come anioni e cationi).

Scienze della Terra

Dato che l’acqua non si trova allo stato puro si potrebbe parlare dei molti tipi diche contiene comePossibili collegamenti si possono inoltre fare anche con(pioggia,neve, grandine, rugiada),(falde profonde) e(mari, fiumi, laghi).