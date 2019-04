Buste orale maturità 2019, esempi e collegamenti: Guernica

Tutti i maturandi si stanno ormai preparando all’Esame di Stato sempre più vicino, riformato in tanti aspetti. La più grande novità che riguarda l’orale per questa maturità 2019, è sicuramente quella che prevede la discussione sulla base di un sorteggio di una tra tre buste a scelta del candidato.

Il contenuto di ogni busta viene infatti preparato dalla commissione e dentro ognuna potrebbe esserci una foto, un quadro, un testo di prosa o poesia, una tabella di dati o qualsiasi spunto insomma per permettere al maturando di creare collegamenti interdisciplinari.



Ricordiamo che gli argomenti e il materiale inserito nelle buste sarà selezionato e pensato dai docenti, quindi non ci sarà nulla di nuovo o di estraneo a ciò che è stato studiato durante l’anno in corso.Noi di Skuola.net per aiutarvi ad affrontare l'orale al meglio vogliamo proporvi un esempio di qualche collegamento da fare a partire da un quadro:

Storia dell’arte: Cubismo

Storia: Guerra civile spagnola

Per iniziare potete agganciarvi subito aparlando appunto della corrente artistica a cui appartiene, ovvero ilParlate dunque degli elementi tipici di Picasso presenti anche in questo quadro, per poi magari spendere anche qualche parola sulla corrente del cubismo in generale, su come è strutturata, sulle tre fasi che lo hanno caratterizzato (formativo, analitico, sintetico) e su quali sono le principali tecniche di composizione (citando soprattutto quelle in comune con il quadro proposto).Poiché il soggetto del quadro è ilavvenuto, il collegamento a questa vicenda storica è immediato.

Lingua e letteratura spagnola: correnti letterarie spagnole coeve

Letteratura italiana: le avanguardie

Lingua e letteratura francese: Apollinaire

Matematica: forme geometriche e teoremi

Fisica: il suono

Per chi è come nel linguistico e studia lingua e letteratura spagnola, è richiesto un collegamento anche con questa materia, soprattutto perché in questo caso si tratta di uno spunto tematico che attinge direttamente dalla guerra civile spagnola.In questo caso, potete far riferimento a correnti letterarie o autori coevi influenzati ad esempio dal periodo storico in considerazione; magari, se avete letto anche brani in lingua dai contenuti affini, potete far riferimento direttamente a questi.Coeva del cubismo è sicuramente l’avanguardia del, citando anche Marinetti e il manifesto. Si possono quindi citare analogie e differenze per fare un confronto con le due(e magari estendere il discorso anche ad altre) e la loro comune propensione a scomporre il reale.Sempre per coloro che studiano anche lingua e letteratura francese, è possibile collegarsi direttamente alla definizione di ‘cubismo’ del pittore francese Matisse per arrivare alla scrittura dinel saggio ad esso dedicato, pubblicato a Parigi nel 1913.Ilsi sa è la corrente per eccellenza che scompone la realtà rappresentando un’immagine che spesso è il risultato di una. Può essere questo dunque un punto di incontro con le discipline scientifiche, ad esempio citandocoerenti con le forme geometriche utilizzate nel quadro, considerando anche ladelle forme rappresentate.Se guardate con attenzione il dipinto, una delle prime impressioni di sofferenza ci viene restituita attraverso la raffigurazione dellee in preda alla paura e al dolore del bombardamento.Da questo particolare delle grida di dolore potete dunque agganciare il discorso sulla, facendo anche riferimento aper calcolarla.