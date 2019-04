Buste maturità 2019: Persistenza della memoria di Salvador Dalì, percorso disciplinare

Immaginiamo di essere in sede di esame orale davanti alla commissione, di dover scegliere una tra le tre buste proposte e di trovarci un quadro: 'La persistenza della memoria' di Salvador Dalì, comunemente ricordato da tutti come ‘Il quadro degli orologi’.

Vediamo come sviluppare un discorso interdisciplinare a partire da questo documento.

Storia dell’arte

Dipinto nel 1931 e denominato inizialmente come ‘’, fu ispirato dall’osservazione del pittore della mollezza del formaggio che gli fece balenare in testa un collegamento cone da qui l’idea di raffigurare, quasi sul punto di liquefarsi sui vari oggetti che li sostengono.Ciò che ha sicuramente ha influenzato questo quadro sono state senza dubbio le teorie psicanalitiche disullae sull’

Lingua e letteratura italiana

Nella raccolta ‘’ diuno dei temi affrontati è proprio quello del, proprio attraverso piccole ‘occasioni’ che offrono al poeta lo spunto per far scattaree rendere più vicine persone care e luoghi vissuti nel passato, lontani dal presente.Ilallora appare comeciò che attraversa e che, come è sottolineato nella poesia ‘’, separa in modo definitivo e irreparabile dai volti delle persone care, ormai perdute.

Lingua e Letteratura Latina

Per la letteratura latina è possibile collegarsi al tema dello scorrere del tempo cone il suo ‘’, trattato filosofico in cui viene esplicitato come il tempo concesso all’uomo appare poco perché viene sprecato in occupazioni inutili, come gli affari pubblici (negotia), senza capire che invecee, se saputo investire,è sufficiente per vivere una vita piena e soddisfacente.

Lingua e letteratura inglese

Lingua e letteratura francese

Il tema centrale del più celebre romanzo di’ è sicuramente il tempo che passa e scorre inesorabile ('’). La narrazione è infatti di continuo frantumata dacondizionate da un continuoe dalla libero scivolare dei ricordi nel presente.Tra i pilastri della letteratura non solo francese ma anche internazionale, si colloca ‘’ (‘Alla ricerca del tempo perduto’) diIn quest’opera monumentale, composta da ben 7 volumi, laè sicuramente uno dei temi dominanti. In particolare, il tipo di memoria a cui l’autore fa riferimento è quella ‘’, spontanea che fa affiorare alla mente ricordi all’improvviso, magari solo attraverso un particolare odore o sapore, ben distinta da quella che definisce invece memoria ‘’. Quest’ultima è invece pensata, meditata, logica e quindi priva di quella capacità di restituirci impressioni ed emozioni del passato, non sopite però nel presente (come invece riesce a suscitare quella spontanea).

Storia

La storia è forse la materia che rappresenta di più lo scorrere del tempo; tra tutti gli argomenti che si possono scegliere comunque il più indicato col tema della memoria è quello che si riferisce alle; ai nostri giorni,infatti ogni anno ha luogo proprio lacome testimonianza e monito per le atrocità che l’uomo ha compiuto contro il genere umano stesso.

La differenza che il filosofoindividua frasembra essere davvero appropriata in un tale discorso. Infatti al, Bergson contrapponeLa realtà sarebbe allora la risultante di un insieme didi ognuno e inoltre chiarisce comesia fortemente condizionata dall’

Ladiè possibile applicarla anche al, studiato comeIn particolare in questo caso si fa riferimento ad una '' applicata allaPer calcolare l’la formula è la seguente: ΔT= ΔTᵨ ∙ γ