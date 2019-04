Orale maturità 2019, le buste: possibili spunti sulla teoria della relatività

Le buste sono da annoverare sicuramente tra le grandi novità che caratterizzano questa maturità 2019.

Ognuna conterrà materiale preparato dalla commissione sulla base dei programmi svolti durante l’anno; i documenti proposti offriranno l’occasione di spunti in un'ottica interdisciplinare sulla base di foto, quadri, testi poetici, estratti di prosa, tabelle di dati ecc.

Noi di Skuola.net vi proponiamo allora un esempio su come costruire un percorso tematico a partire da un dato o un concetto matematico: la teoria della relatività di Einstein.

Fisica: teoria della relatività

Una delle leggi cardine dellaè sicuramente quella teorizzata dasulla. Dopo aver quindi esposto, occorre poi spiegarla ed esporre i: il primo è quello secondo cui le leggi della fisica non cambiano quando si passa da un riferimento inerziale ad un altro; il secondo afferma invece l’uguaglianza della velocità della luce nel vuoto, indicata con c, che è la massima velocità raggiungibile ed è indipendente da quella della sorgente.

Storia: leggi antisemite

Letteratura italiana: relativismo di Pirandello

Scienze della Terra - Geografia astronomica: oggetti collassanti e buco nero

Storia dell’arte: Andy Wharol

La famiglia di Einstein era die lo scienziato non fu per questo esente dalle conseguenze dellee dall’generale che imperversò nel primo Novecento in Germania, tanto che nel 1933, con l’intensificarsi delle azioni repressive e persecutorie contro gli ebrei, fu costretto a lasciare il suo Paese per trasferirsi negli Stati Uniti Partendo da questo importante episodio in cui fu coinvolto Einstein in prima persona, ci si potrebbe dunque agganciare al discorso sulle leggi razziali e sull’ antisemitismo A partire dalla teoria della relatività di Einstein ci si può collegare in letteratura italiana al, ovvero alla concezione secondo cuicon cui osserviamo una determinata cosa o persona.Ciò che accomuna i due pensieri è, con le particolarità di ognuno, la(comune ad altri autori del Novecento), dei suoi valori, e al suoIl principio della relatività riguarda anche. Questo è ad esempio quello che accade per lein cui l’ evoluzione è talmente rapida che trae energia dallaSi può partire da questo discorso quindi, estendendolo alle stelle, per poi parlare delle conseguenze delLa fotografia più celebre che noi tutti ricordiamo immediatamente appena pensiamo adè sicuramente quella che ritrae lo scienziato! Ecco, indovinate chi ha scattato questa celebre foto? Proprio, creatore e icona indiscussa a livello internazionale dellaSi può dunque parlare dei, pertinenti alladella produzione in serie che affondano le radici in questa corrente artistica, facendo ovviamente riferimento agli elementi che caratterizzano la foto in questione, comuni a questa o ad altri lavori.