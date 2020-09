Regola del momento

Ilserve a quantificare le rotazioni.In un, se ilruota attorno al polo in senso, quindi ha la freccia verso l’alto, il verso deldal foglio, e il modulo del momento polare sarà preceduto da un segnoIn un, se invece ilruota attorno al polo in senso, quindi ha la freccia rivolta verso il basso, il vettore sarànel foglio e il modulo del momento polare sarà preceduto da un segnoInvece in, se ilruota attorno al polo in senso; il vettoresaràe sarà ancheal piano, quindi vedremo la punta del vettore.Se invece, sempre in, ilruota attorno al polo in senso, il vettoresaràed ancheal piano; ma in questo caso vedremo la coda del vettore nella vista dall'alto.