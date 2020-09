Momento polare

Assegnato un vettore v, con un punto di applicazione p e un polo O, si definisceo semplicemente “” , il vettore libero, dato dal prodotto vettoriale tra il vettore ( p – O ) e il vettore v. Un vettore libero è un vettore che non ha punto di applicazione.Quindi, per trovare il momento polare devo fare il prodotto vettoriale tra due vettori che giacciono sul piano.Il prodotto vettoriale dà come risultato un altro vettore, che ha la direzione perpendicolare al piano individuato dai due vettori, il suo verso è quello della mano destra, e il modulo è dato dal modulo del primo vettore per il modulo del secondo vettore per il seno dell’angolo formato tra i due vettori.Ilsarà, quindi, perpendicolare al foglio.Il prodotto tra il modulo del primo vettore e il seno dell’angolo formato tra i due vettori definisce il braccio, In particolare, ilè la distanza che c’è tra il polo e il vettore, è una distanza punto - retta.Quindi il momento si può anche scrivere come prodotto tra il braccio e il vettore v.Inoltre, ilpuò servire anche a quantificare le rotazioni.