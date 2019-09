Che cos'è la fisica?

gravità

elettromagnetismo

quanti

forza nucleare

Cos'è una legge fisica?

universali

metodo scientifico

Di che cosa si occupa la fisica?

classica

meccanica

termodinamica

acustica

ottica

elettromagnetismo

relatività

meccanica quantistica

fisica quantistica

fisica atomica

fisica dello stato solido

fisica nucleare

fisica delle particelle

astrofisica

cosmologia

Che cos'è una grandezza fisica?

Come si misura una grandezza fisica?

l'unità di misura campione

Come si definisce operativamente una grandezza fisica?

Quali sono le grandezze fondamentali?

lunghezza,

tempo, massa, temperatura

Che cos'è una conversione?

notazione scientifica

La fisica è la scienza che studia la natura traendone delle legge universali, ad esempio la, l', i, la(forte e debole)...Una legge fisica è una "regolarità" della natura esprimibile in forma matematica.Le leggi fisiche sono, cioè non sono valide per un singolo fenomeno, ma sono anzi sempre valide.Galileo Galilei fu il primo ad utilizzare unper dimostrare una legge fisica.Esistono più tipi di fisica: quella, ad esempio, di cui si occupò Galileo, studia la, la, l', l'e l'A partire dal novecento, si fecero poi strada lae laCon la scoperta dellala fisica subì dunque un'ulteriore differenziazione in...Una grandezza fisica è una caratteristica di un oggetto o di un fenomeno che può essere misurata.Per misurare una grandezza fisica bisogna confrontarla conPer definire operativamente una grandezza fisica bisogna stabilire il procedimento di misura e scegliere un campione come unità di misura.Le grandezze fondamentali sono molte. Le principali sono:Il SISTEMA INTERNAZIONALE DI MISURA stabilisce le unità di misura da attribuire a ciascuna grandezza: il metro per le lunghezze, il secondo per il tempo, il chilogrammo per le masse e il grado kelvin per le temperature.Un secondo è il tempo che un atomo di cesio 133 impiega per oscillare 9192631770 volte.Il metro è definito come la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in 1/299729458 di secondo.Il kg è la massa di un cilindro di platino iridio con il diametro di 0,039 m.Una conversione è la trasformazione da un'unità di misura ad un'altra.Per attuare tale conversione o renderla più semplice è spesso conveniente ricorrere alla "".La notazione scientifica consiste nello scrivere un numero moltiplicando per 10 o una sua potenza fino ad avere una sola cifra dopo la virgola:0.000000014=1.4*10^(8)2000=2*10(4)