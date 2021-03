Elaborato maturità 2021 liceo classico: esempi, collegamenti, come svolgerlo

Liceo Classico elaborato Maturità 2021: come deve essere?

La Maturità 2021 sta avanzando a passo sempre più svelto verso di noi, e dunque è già tempo di iniziare a capire cosa. In particolare, un elemento decisivo sarà l’elaborato di Maturità : ma come bisogna svolgerlo? Ecco alcuniL’Esame di Maturità 2021ma si svolgerà in forma ridotta a causa dell’emergenza pandemica ancora in atto nel nostro Paese. Quindi l’ esame di Stato , che avrà il via dal 16 giugno 2021, prevede, partirà dallaentro il prossimo. L’elaborato sarà poi trasmesso dal candidatoCi sarà dunque un mese per poterlo sviluppare. Ma come deve essere l’elaborato? Sarà assegnato sulla base del percorso svolto e dellel’indirizzo di studi, che nel caso del Liceo Classico saranno quindipotranno essere integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente.L’elaborato di Maturità 2021 del Liceo Classico tratterà quindie riguardante, a queste i ragazzi potranno integrare apporti provenienti da altre, le esperienze maturate grazie aio alcuneproprie dei candidati. Tuttavia per la struttura dell’elaborato e per l’inserimento dei collegamenti, aiutando ciascun candidato a valorizzare quanto appreso e a integrarlo con altre conoscenze nel migliore dei modi.Nonostante siano ancora diversi i mesi che ci dividono dall’esame di Maturità 2021, non è certo troppo presto per cercare spunti e confrontare esempi di elaborati per farsi un’idea di come dovrà essere il progetto che si dovrà consegnare entro il 31 maggio 2021.