Maturità 2021, l'argomento dell'elaborato può essere lo stesso per tutta la classe?

Maturità 2021: come viene assegnato l’argomento dell’elaborato

Laè sempre più vicina e tutti gli studenti sono già in trepidazione per l’esame che dovranno sostenere a. Come risaputo, l’ha costretto ila riconfermare anche quest’anno loe l’introduzione di unarticolato indifferenti.Uno di questi riguarda la presentazione di unconcernente lea partire da un argomento assegnato dal Consiglio di classe. Ma l’argomento può essere il medesimo per tutta la classe? Scopriamolo insieme.Con un’ ordinanza emanata lo scorso mese ilha tolto qualsiasi dubbio sull’che i maturandi dovranno sostenere a giugno: dopo l’e in ottemperanza alle misure atte a scongiurare l’ulteriore diffusione dei contagi, anche quest’anno l’subirà dei cambiamenti. Niente più prove e un solodella durata di un ora articolato inmomenti specifici da sostenere in presenza. Come risaputo, tutti gli studenti dovranno partire con laconcernente leindividuate come oggetto della seconda prova scritta. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesimee gli studenti dovranno trasmettere l’elaborato completo entro il. Come viene assegnato l’argomento? I docenti possono scegliereoppure possono decidere dio a gruppi di studenti. Per scoprire le sorti del singolo studente o della classe non resta dunque che aspettare ilper scoprire la decisione dei docenti.