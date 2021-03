Come fare l’elaborato per l’esame di Maturità

L’elaborato sulle materie di indirizzo: tutte le scadenze

Il Ministero dell'Istruzione ha finalmente pubblicato l'ordinanza relativa alle modalità di svolgimento degli Esami di Maturità 2021 che per il secondo anno consecutivo, a causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso, subiranno modifiche sostanziali.Gli studenti dell'ultimo anno infatti, da mercoledì 16 Giugno alle ore 8:30, dovranno sostenere una sola prova, un, della durata di circadi fronte alla commissione composta da soli membri interni e da un presidente esterno.Le due prove scritte dunque sono state nuovamente annullate e in parte sostituite dall'unica maxi prova orale L'ordinanza ministeriale ha dato una struttura definitiva all'unica prova d'esame, stabilendo che il colloquio avrà inizio con l'esposizione di unprecedentemente concordato con il proprio Consiglio di classe. Nell'ordinanza sono inoltre specificati i termini di scadenza per l'assegnazione e la riconsegna degli elaborati scritti:entro ili docenti dovranno infatti assegnare a ciascuno studente l'argomento su cui costruire l'elaborato che dovrà essere completato e riconsegnato al Consiglio di classe entro il. Il documento con l'elaborato dovrà infatti essere inviato, attraverso laentro il 31 maggio, includendo non solo il docente di riferimento ma anche l'indirizzo mail istituzionale della propria scuola.Per gli studenti sarà importante rispettare i limiti di tempo per la riconsegna dei lavori poiché in caso di mancato rispetto dei termini di scadenza, la discussione in sede di esame avrà comunque luogo ma la commissione dovrà considerare il ritardo della consegna in sede di valutazione finale.L'elaborato sarà fondamentale nella Maturità 2021 poiché il colloquio prenderà avvio proprio dalla sua esposizione di fronte all'intera commissione. Per i Licei coreutici e musicali, la discussione dell'elaborato sarà affiancata anche da una prova "pratica" che si configurerà come una prova performativa individuale della durata di circa 10 minuti.Nelil Consiglio di classe dovrà inserirealla base di ogni elaborato sulle materie di indirizzo.L'elaborato è stato pensato dal MI come strumento per colmare almeno in parte l'assenza delle prove scritte, in particolar modo della seconda tradizionalmente destinata a valutare la preparazione proprio sulleLa scelta dell'argomento non sarà a discrezione degli studenti ma sarà decisa da ogni Consiglio di classe che sarà libero di assegnare un argomento a ciascuno studente, sempre tenendo presenti le indicazioni dei docenti delle discipline caratterizzanti.L'ordinanza chiarisce che all'interno dell'elaborato sarà possibile inserire spunti e collegamenti pertinenti, presi non solo da altre discipline ma anche dall'esperienza di PCTO. In ogni caso, è fortemente richiesto undi ogni approfondimento saranno dunque elementi fondamentali per la valutazione, proprio per evitare copiature e lavori svolti in modo piatto e "comunitario" e perCome già accaduto lo scorso anno, anche per la Maturità 2021 è richiesto da parte dei maturandiPer quel che riguarda la struttura dell'elaborato, l'ordinanza chiarisce che deve essere scritto e rispetto alle materie di indirizzo deve rispecchiare una "tipologia e una forma ad esse coerente,presenti nel curriculum dello studente, e dell'svolta durante il percorso di studi".Compito dei docenti sarà dunque quello di guidare gli studenti nello sviluppo e nella stesura dell'elaborato.Una volta conosciuto l'argomento su cui svolgere il proprio lavoro, per prima cosa è opportunoche si possono fare, coerentemente con il programma svolto.è sicuramente un punto di forza su cui costruire il lavoro che darà l'impressione die non solo il mero argomento assegnato., è la strategia migliore per iniziare a strutturare il proprio lavoro.