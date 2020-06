Orale maturità 2020, analisi del testo Italo Svevo: cosa sapere ed esempi

Maturità 2020: discussione di un testo di letteratura italiana

Orale maturità 2020: come si fa l’analisi del testo

Il tempo: l'analisi del tempo concerne il periodo storico in cui si svolge la vicenda, deducibile da precise informazioni fornite dal narratore o individuabile mediante elementi interni al testo.

I luoghi: la descrizione dei luoghi, sia interni che esterni, consente al lettore di definire l'ambiente in cui si svolge la vicenda.

I personaggi: costituiscono un elemento fondamentale del racconto e si distinguono in base al ruolo svolto nella vicenda.

Tecniche narrative: sono costituite dalle scelte linguistiche e stilistiche.

Approfondimenti: se conosci l’autore e le tematiche ricorrenti del suo pensiero potresti esporle e trovare analogie e differenze con altre opere.

Riflessioni: riflessioni consistono nell'apporto critico personale relativo al brano in esame. Non è sufficiente riportare i propri sentimenti e le emozioni suscitate dal testo, ma occorre sostenerti con opportune argomentazioni.

Maturità 2020 orale, Italo Svevo: la vita e le opere principali

Una vita (1892): il romanzo racconta la vita scialba e piena di illusioni di Alfonso Nitti, un impiegato di banca che vuole avere successo nel lavoro. La sua esistenza è dominata da costante indecisione e da estrema vigliaccheria: quando seduce la figlia del banchiere si spaventa all’idea di sposarla e scappa. Al suo ritorno Annetta si è già fidanzata con un altro e al lavoro lo trattano con freddezza e disprezzo. Umiliato e frustrato decide di mettere fine alla sua vita suicidandosi. Svevo stesso confesserà l’ispirazione schopenhaueriana alla base del romanzo: “La vita umana è come un pendolo che oscilla incessantemente tra il dolore e la noia, passando per l'intervallo fugace, e per di più illusorio, del piacere e della gioia”.

Senilità (1898): il romanzo racconta la vita abulica e inutile di Emilio Brentani, modesto impiegato, che si ritira in solitudine dopo aver scoperto che la sua Angiolina lo tradiva sfrontatamente, anche con il suo migliore amico. La senilità cui allude il titolo non ha nulla a che fare con l’età anagrafica ma indica la condizione interiore del protagonista: è un inetto, un personaggio debole e passivo.

La coscienza di Zeno (1923): il romanzo racconta la storia di un certo Zeno Cosini che per imparare a conoscere se stesso inizia a scrivere un diario dei fatti essenziali della sua vita, sotto consiglio del medico psicanalista. La lunga analisi introspettiva del personaggio, però, finisce per essere una pretesa per creare gli alibi per la sua cattiva coscienza e la sua costante indecisione.

Maturità 2020 orale, Italo Svevo: le idee, la poetica

Esempi di analisi del testo di brani di Italo Svevo

L’inizio dellaè sempre vicino e gli studenti stanno ultimando il ripasso per il loro nuovo e strano esame di Stato . L’ha portato cambiamenti anche nelle modalità di svolgimento dell’esame conclusivo dei cinque anni, facendo annullare le prove scritte e introducendo un unicoSe la prima parte prevede una discussione a partire da un argomento della materia d’indirizzo, la seconda prevede la discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno nell’ambito dell’insegnamento di. E se ti capitasse un brano di? Ecco tutto quello che c’è da sapere per fare bella figura il giorno dell’esame.Date le misure per evitare il contagio del coronavirus, quest’anno non ci saranno prove scritte all’esame di Stato. Il, però, ha pensato di concentrare elementi della prima e della seconda prova nell’unica prova prevista, il colloquio orale in presenza. Tra gli autori più studiati in quinto anno vi è, autore che ha dato una svolta decisiva al, allontanandosi dalla memoria ottocentesca per descrivere la figura dell’ “”. Con i suoi scritti si è presentato comenei romanzi, in cui ciò che realmente conta sono leche l’ambiente esterno genera nel soggetto. E tu, quanto ne sai sull’autore? Noi di Skuola.net abbiamo pensato di proporti una guida su come si fa l’analisi del testo e un ripasso generale sull’autore.Durante il secondo momento delti sarà chiesto di analizzare un brano di letteratura italiana che sicuramente conoscerai già perché presente nel documento di maggio. Per fare l’analisi e il commento di un testo letterario, però, bisogna seguire unben preciso perché questo processo non è atto solo a comprendere a fondo il testo in ogni sua parte, ma richiede anchedei temi presentati ed elaborazione di. Se già conosci il brano e hai fatto la ripasso pre esame, procedi nell’analizzare singolarmente i seguenti punti:, pseudonimo di, nacque anelda madre triestina e padre tedesco. Intrapresecome da tradizione familiare che abbandonò dopo il. Ben presto si impiegò in una banca per ben vent’anni. Quando non lavorava si dedicava allaper giornali locali. Solo nel 1892 pubblicò il suo primo romanzo, “”, che ebbe, però, poco successo. Lasciò la banca per lavorare nelladel suocero e grazie ai guadagni riuscì a viaggiare all’estero. Nel 1903 conobbeche nel frattempo insegnava inglese in una scuola triestina: la sua conoscenza fu per Svevo un ulteriore stimolo alla letteratura. Il suo secondo romanzo fu “” che non ebbe lo stesso successo del terzo, “” che uscì solo nel 1923. Morì in un incidente automobilistico nel 1928.Ecco alcune sue opere principali:In Svevo convergono linee di pensieroe difficilmente: da un lato il positivismo e le lezioni di Darwin e del marxismo, dall'altro il pensiero negativo e antipositivista di Schopenhauer, Nietzsche e Freud . La sua originalità, però, sta nel dare unalla descrizione dei personaggi. Questi ultimi sono sempreche li circonda.Il filo conduttore che connette tutti i romanzi di Svevo è quindi il tema dell', incapacità di adattarsi e vivere pienamente, che si configura comedi cui i protagonisti di Svevo sono affetti. Anche la lingua di Svevo è: ci sono stratificazioni linguistiche tra lingua italiana e tedesca e dialetto triestino.Ecco alcuni esempi di testi famosi tratti dalle opere di Italo Svevo analizzati dalla nostra community: