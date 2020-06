Orale maturità 2020, analisi del testo Cesare Pavese: cosa sapere ed esempi

Maturità 2020: discussione di un testo di letteratura italiana

Laè sempre più vicina e gli studenti stanno ultimando lo studio per l’unica prova prevista, il. Dopo l’, il Ministero dell’Istruzione ha rimodellato l’per evitare nuovi contagi. Non ci saranno quindi prove scritte ma unarticolato in diversi momenti.Uno di questi, ad esempio, prevede la discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno nell’ambito dell’insegnamento di. E se ti capitasse un brano di? Ecco tutto quello che c’è da sapere per fare bella figura il giorno dell’esame.Date le misure per evitare il contagio del, quest’anno non ci saranno prove scritte all’esame di Stato. Il, però, ha pensato di concentrare elementi dellae dellanell’unica prova prevista, il colloquio orale in presenza. Se nel primo momento dell’orale ci sarà la discussione dell’elaborato oggetto della seconda prova, il secondo momento prevede lae l’già oggetto di studio in letteratura italiana durante il quinto anno e già inserito nel documento del consiglio di classe. Tra gli autori più studiati in quinto anno vi è, intimo ricercatore dialla maniera del Decadentismo e in contrasto con la sua epoca di neorealismo. Quanto ne sai sull’autore? Noi di Skuola.net abbiamo pensato di proporti una guida su come si fa l’analisi del testo e un ripasso generale sull’autore.Durante il secondo momento delti sarà chiesto di analizzare un brano di letteratura italiana che sicuramente conoscerai già perché presente nel documento di maggio. Per fare l’analisi e il commento di un testo letterario, però, bisogna seguire unben preciso perché questo processo non è atto solo a comprendere a fondo il testo in ogni sua parte, ma richiede anchedei temi presentati ed elaborazione di. Se già conosci il brano e hai fatto la ripasso pre esame, procedi nell’analizzare singolarmente i seguenti punti:nacque nel 1908 a(Cuneo) da una famiglia modesta. Dopo la morte prematura del padre compì gli studi a Torino dove. Dopo la laurea iniziò una intensa attività traduzione per la casa editrice Einaudi data la sua grande passione per la letteratura inglese e americana. Ben presto sentì il bisogno di “sprovincializzare” la cultura italiana, ancora poco tradotta e quindi sconosciuta in altri paesi. Dopo il confinamento aper idee antifasciste, tornò a Torino e pubblicò la sua prima raccolta poetica “”. Alle prime avvisaglia della guerra si ritirò in campagna dove scrisse alacremente. Dopo un’esistenza travagliata da un’intima lotta tra, traEcco tre sue opere principali:Come già accennato, Pavese non aderì alla corrente delma rimase ancorato al bisogno di scavare nel fondo dei sentimenti umani come i decadenti. Tra i temi fondamentali delle sue opere troviamo sicuramente il, l’per la terra d’origine, ile il. Attraverso il suo esprimersi originale e sobrio ha messo a nudo la, in una dialettica costante tra, traEcco alcuni esempi di testi famosi tratti dalle opere di Cesare Pavese analizzati dalla nostra community: