Maturità, analisi del testo al maxi orale: trucchi per fare bella figura

6. Ripassare bene tutti i brani di italiano all’interno del programma

5. Leggere il testo rispettando la punteggiatura

4. Fare l'analisi retorica e stilistica

3. Fare l'analisi dei contenuti

2. Conoscere il contesto storico e sociale

1. Fare un commento metaletterario

La tanto attesadi cui è stata anticpata una sintesi dal MI nei giorni scorsi, sta per arrivare. Il ministero ha fatto un pò di chiarezza su alcuni dubbi di maturandi e docenti riguardanti il conteggio dei crediti e le modalità di valutazione e di svolgimento dell’, in partenza il prossimoIn particolare, una novità introdotta dall’ordinanza dispone. Questa decisione è probabilmente stata dettata dalla volontà di colmare in parte la mancanza della prima prova scritta di italiano.I maturandi quindi durante il colloquio orale, dopo aver parlato dell’argomento sulle materie di indirizzo, precedentemente concordato col relativo docente, dovranno quindi fare(la cui consegna è stata prorogata al). Per questo motivo noi di Skuola.net abbiamo deciso di darvi alcune dritte per fare bella figura proprio quando dovrete fare l’analisi del testo. Scopri iGuarda anche:L’analisi del testo, a differenza della domanda iniziale sulle materie di indirizzo, non sarà concordata, quindi in sede di orale ai maturandi verrà somministrato un testo dal commissario di italiano, tra quelli inseriti nel programma di fine anno. Per questo, considerandoli dal punto di vista retorico, stilistico e dei contenuti sempre in rapporto al contesto storico in cui sono stati scritti.Per prima cosa, soprattutto se si tratta di un testo poetico, laè fondamentale per comprenderlo e per evidenziarne anche attraverso la voce ile quindi gliè alla base di una buona prima impressione poiché denota un iniziale approccio curato con il brano.L’analisi delle figure retoriche e dello stile è un elemento imprescindibile sia dei testi di poesia sia di quelli in prosa. Per essere ben preparati quindi è importanteper poi saperle riconoscere all’interno del brano in esame e saperne commentare anche l’uso. Imparare a memoria le figure retoriche di un brano senza capirle sarebbe infatti impossibile oltre che inutile.Legata all’analisi retorica è quella stilistica che vede in primo piano(arcaiche, auliche, quotidiane, ecc),, la cui individuazione non deve limitarsi solo ad un semplice elenco, ma deve essere accompagnata anche da una spiegazione che ne giustifichi il loro uso e che chiarisca quindi la precisa idea di scrittura dell’autore in questione.presenti in un testo sono ovviamente la colonna portante che sostiene il brano. Per capirli fino in fondo però non basta una parafrasi o una spiegazione superficiale che si limiti al significato del testo letterale ma bisognache sono alla base della poetica di ogni autore. Saper individuare leo leda ognuno è infatti essenziale per poter poi commentare nel modo più esemplificativo possibile il testo.I contenuti all’interno delle opere sono sempre condizionati dall’epoca in cui l’autore vive e quindi daie dallea cui ognuno assiste. Per questo, è impossibile fare un’analisi del testo senza la conoscenza della cornice storica e sociale che fa da sfondo al brano. È fondamentale dunque saper collocare il testo e l’autore nelle giuste coordinate temporali e, spesso riflesse nel, che ne hanno influenzato la scrittura.Per rendere l’analisi del testo davvero efficace però, non basta limitarsi al commento del semplice brano, ma è importante invece saperlonon solo dello stesso autore ma anche di altri coevi o appartenenti ad epoche storiche diverse. Partendo da parole chiavi o da concetti affini a quelli presenti nel testo, è possibile infatti richiamarne molti altri disseminati in tutta la letteratura prodotta in ogni epoca.In questo modo l’impressione che si darà sarà quella di possedere molta dimestichezza della letteratura oltre che una approfondita conoscenza della materia, e quindi del programma, nella sua totalità.