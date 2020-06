Orale maturità 2020, analisi del testo Italo Calvino: cosa sapere ed esempi

Maturità 2020: discussione di un testo di letteratura italiana

Orale maturità 2020: come si fa l’analisi del testo

Il tempo: l'analisi del tempo concerne il periodo storico in cui si svolge la vicenda, deducibile da precise informazioni fornite dal narratore o individuabile mediante elementi interni al testo.

I luoghi: la descrizione dei luoghi, sia interni che esterni, consente al lettore di definire l'ambiente in cui si svolge la vicenda.

I personaggi: costituiscono un elemento fondamentale del racconto e si distinguono in base al ruolo svolto nella vicenda.

Tecniche narrative: sono costituite dalle scelte linguistiche e stilistiche.

Approfondimenti: se conosci l’autore e le tematiche ricorrenti del suo pensiero potresti esporle e trovare analogie e differenze con altre opere.

Riflessioni: riflessioni consistono nell'apporto critico personale relativo al brano in esame. Non è sufficiente riportare i propri sentimenti e le emozioni suscitate dal testo, ma occorre sostenerti con opportune argomentazioni.

Maturità 2020 orale, Italo Calvino a: la vita e le opere principali

Il sentiero dei nidi di ragno (1947): questo suo primo romanzo racconta la storia di Pin, un ragazzetto che capita per caso in un gruppo di partigiani durante la Resistenza della seconda guerra mondiale. Il ragazzo vive con aggressività e ingenuità le esperienze come testimone di “una vita da cani” e di un ansioso tepore affettivo che in realtà non ha.

Il barone rampante (1957): il romanzo racconta la storia di Cosimo Piovasco, un barone di Rondò, che decide arrampicarsi su un albero e non scendere più per rancore contro la famiglia e la società. Trascorre tutta la sua vita peregrinando da un ramo all’altro e seguendo la vita degli uomini da una prospettiva tutta sua. Ormai vecchio e in fin di vita si attacca alla fune dell’àncora di una mongolfiera e scompare nel cielo. Come il pirata di José de Espronceda, anche il barone rifiuta le imposizioni della società e preferisce vivere in armonia con la natura.

Marcovaldo (1963): il protagonista, allegoria della disumanizzazione della società del consumismo, si trasferisce dalla campagna in una grande città industrializzata con la moglie Domitilla e i tre figli. Marcovaldo vive con infelicità la vita automatizzata della città e sogna di tornare a contatto con la natura nella dimensione contadina delle sue origini.

Maturità 2020 orale, Italo Calvino: le idee e le tematiche

Esempi di analisi del testo di brani di Italo Calvino

La Maturità 2020 è ufficialmente iniziata: da oggi le scuole hanno riaperto i battenti agli studenti al quinto anno per l’unica prevista quest’anno, il. Date le misure per evitare il contagio da coronavirus, quest’anno non ci saranno prove scritte all’ esame di Stato ma unin presenza articolato in diversi momenti.Uno di questi, ad esempio, prevede la discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno nell’ambito dell’insegnamento di. E se ti capitasse un brano di? Ecco tutto quello che c’è da sapere per fare bella figura il giorno dell’esame.Date le misure per evitare il, quest’anno non ci saranno prove scritte ma un colloquio orale in presenza. Se nel primo momento dell’orale ci sarà la discussione dell’elaborato oggetto della seconda prova, ilprevede la discussione e l’analisi di un breve testo già oggetto di studio indurante il quinto anno e già inserito nel documento del consiglio di classe. Tra gli autori più studiati in quinto anno vi è, intellettuale di una straordinaria versatilità del 20esimo secolo. Erede di una tradizione che risale a, l'autore ha utilizzato la letteratura come strumento per decifrare e definire il mondo. Contemporaneamente alla trilogia dei “” si è dedicato alla composizione di altri romanzi più immediatamente legali allee alledella società contemporanea: il, l’e lo scempio causato dalle. E tu, quanto ne sai sull’autore? Noi di Skuola.net abbiamo pensato di proporti una guida su come si fa l’analisi del testo e un ripasso generale sull’autoreDurante il secondo momento delti sarà chiesto di analizzare un brano di letteratura italiana che sicuramente conoscerai già perché presente nel documento di maggio. Per fare l’analisi e il commento di un testo letterario, però, bisogna seguire unben preciso perché questo processo non è atto solo a comprendere a fondo il testo in ogni sua parte, ma richiede anchedei temi presentati ed elaborazione di. Se già conosci il brano e hai fatto la ripasso pre esame, procedi nell’analizzare singolarmente i seguenti punti:Italo Calvino nacque aa Cuba nele si è trasferito con la famiglia a, in Italia, a due anni. Dalla madre naturalista e dal padre agronomo apprese un profondo amore per la natura tanto da iscriversi alla, che ben presto lasciò per studiare. Erano gli anni dell’immediato dopoguerra e l’autore decise di conciliare le attività dellae la carriera da scrittore raccontando le suee collaborando con la casa editrice. È proprio in questo contesto che conosce Pavese e Vittorini. Italo Calvino, come i sociologi, credeva che lo scrittore non doveva essere un “funzionario in abito grigio” o che dovesse stare appartato a tavolino: per scrivere le complessità della società bisognava immergersi tra gli individui. Dopo essersi impegnato politicamente nelsi trasferì a. Morì nel settembre 1985.Ecco alcune delle sue opere principali:Italo Calvino è un esempio di grande mediazione culturale tra la tradizione e il moderno e che il motivo dell', la, lae la narrazione agile tipiche della novella italiana, si fondono senza problemi con le esigenze della miglioredel tempo e dei giorni nostri. Lo stile di Calvino è limpido ed elegante per la sua ricerca costante di chiarezza e semplicità nell'esprimersi. Anche l'uso deiper adeguarsi meglio alle vicende narrate non intralcia la lettura che scorre pulita e lineare in tutta la sua semplicità.Ecco alcuni esempi di testi famosi tratti dalle opere di Italo Calvino analizzati dalla nostra community: