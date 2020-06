Orale maturità 2020, analisi del testo Luigi Pirandello: cosa sapere ed esempi

Maturità 2020: discussione di un testo di letteratura italiana

Orale maturità 2020: come si fa l’analisi del testo

Il tempo: l'analisi del tempo concerne il periodo storico in cui si svolge la vicenda, deducibile da precise informazioni fornite dal narratore o individuabile mediante elementi interni al testo.

I luoghi: la descrizione dei luoghi, sia interni che esterni, consente al lettore di definire l'ambiente in cui si svolge la vicenda.

I personaggi: costituiscono un elemento fondamentale del racconto e si distinguono in base al ruolo svolto nella vicenda.

Tecniche narrative: sono costituite dalle scelte linguistiche e stilistiche.

Approfondimenti: se conosci l’autore e le tematiche ricorrenti del suo pensiero potresti esporle e trovare analogie e differenze con altre opere.

Riflessioni: riflessioni consistono nell'apporto critico personale relativo al brano in esame. Non è sufficiente riportare i propri sentimenti e le emozioni suscitate dal testo, ma occorre sostenerti con opportune argomentazioni.

Maturità 2020 orale, Luigi Pirandello: la vita e le opere principali

Il fu Mattia Pascal Pascal (1904): è la storia di Mattia Pascal, un modesto uomo che sfrutta una notizia falsa della sua morte su un giornale per cambiare identità e non tornare più a casa dalla moglie. Purtroppo l’auto-identificazione e la etero-identificazione nella sua identità non collimano e si rende conto la sua libertà è solo fittizia perché non può provare la sua esistenza sotto il nome di Antonio Meis.

Quaderni di Serafino Gubbio operatore (1916-1925): è uno dei primi romanzi dedicati al mondo del cinema. Il protagonista e l’io narrante è un operatore che si rende conto dell’alienazione del lavoro meccanico perché egli non è che “una mano che gira una manovella”. Da qui il messaggio che ormai le macchine dettano il ritmo alla vita umana.

Uno, nessuno e centomila (1926): il protagonista del romanzo, Vitangelo Moscarda, entra in crisi quando la moglie gli fa osservare che il suo naso pende a destra, dettaglio che egli non aveva mai notato. Resosi conto che gli altri non lo vedono come lui si vede, il protagonista decide di sfatare la propria nomea di usuraio, ottenendo però il risultato di essere creduto anche pazzo. Da qui le teorie sull’identità: c’è sempre una dialettica tra la propria libertà e la dipendenza dal giudizio deli altri. Per Pirandello, inoltre, quello che chiamiamo “io” è qualcosa di soggettivo e di relativo dal momento che ciascuno possiede tante identità quante sono le persone con cui viene in contatto.

Maturità 2020 orale, Luigi Pirandello: le idee e le tematiche

Esempi di analisi del testo di brani di Luigi Pirandello

Da domani,, le scuole ritorneranno ad accogliere gli studenti al quinto anno per il. Dopo l’, il Ministero dell’Istruzione ha rimodellato l’per evitare nuovi contagi. Come già noto, non ci saranno quindi prove scritte ma unarticolato in diversi momenti.Uno di questi, ad esempio, prevede lastudiato durante l’ultimo anno nell’ambito dell’insegnamento di. E se ti capitasse un brano di? Ecco tutto quello che c’è da sapere per fare bella figura il giorno dell’esame.Date le misure per evitare il contagio del coronavirus, quest’anno non ci sarannoall’esame di Stato. Il, però, ha pensato di concentrare elementi della prima e della seconda prova nell’unica prova prevista, il colloquio orale in presenza. Se nel primo momento dell’orale ci sarà la, il secondo momento prevede lae l’già oggetto di studio in letteratura italiana durante il quinto anno e già inserito nel documento del consiglio di classe. Tra gli autori più studiati in quinto anno vi è, lucido indagatore dellee dellae interprete dellache ha travolto l’uomo moderno. Con i suoi scritti ha criticato spietatamente conlee il. Tutti gli studenti lo ricordano per le “maschere che celano il volto dell’uomo”. Quanto ne sai sull’autore? Noi di Skuola.net abbiamo pensato di proporti una guida su come si fa l’analisi del testo e un ripasso generale sull’autore.Durante il secondo momento delti sarà chiesto di analizzare un brano di letteratura italiana che sicuramente conoscerai già perché presente nel documento di maggio. Per fare l’analisi e il commento di un testo letterario, però, bisogna seguire unben preciso perché questo processo non è atto solo a comprendere a fondo il testo in ogni sua parte, ma richiede anchedei temi presentati ed elaborazione di. Se già conosci il brano e hai fatto la ripasso pre esame, procedi nell’analizzare singolarmente i seguenti punti:Luigi Pirandello nacque nelnella villa “Il Caos” a(poi Agrigento). Concluse gli, in Germania, dopo aver studiato ae poi a. A Bonn rimase per un anno dopo la laurea per lavorare comein una scuola tedesca. Successivamente tornò a Roma per sposarsi con l’agrigentinae per insegnarepresso l’. Dopo il crollo delladel suocero, iniziò a lavorare più intensamente e la moglie cominciò a dare segni difino ad essere ricoverata in una clinica. La vita monotona e la situazione delicata in famiglia lo portarono a scrivere: “”. Dalla malattia della moglie trovò spunti di riflessione sulla vita. Dopo la fine della guerra si dedicò al: le sue opere che riscossero successo anche fuori ine in. Morì a Roma il 10 dicembre 1936.Ecco alcune delle sue opere principali:Tutta la sua produzione letteraria risente di quelcosì caro agli autori di fine 800/primi 900. Per l’autore la realtà è così sfaccettata e sfuggente che ognuno la può interpretare a suo modo. L’uomo finisce per non conoscere neanche se stesso perché si illude di essere uno e non si rende conto che gli altri hanno di lui una visione diversa (centomila). Per relazionarsi con la società l'uomo-nessuno è costretto ad indossare una(sia con sé stesso sia con gli altri) che nasconde la sua vera personalità. L'unico modo per sfuggire a questae recuperare laè la: "".Ecco alcuni esempi di testi famosi tratti dalle opere di Luigi Pirandello analizzati dalla nostra community: