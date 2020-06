Maturità 2020: percorso interdisciplinare, come strutturarlo e collegamenti per il maxi orale

Orale Maturità 2020: la struttura del colloquio

Discussione di un elaborato oggetto di seconda prova: il colloquio orale inizierà con la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova. L’argomento può essere variare da studente o studente ma il docente può decidere di assegnare lo stesso all’intera classe. Se per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, per i licei coreutici il consiglio di classe può valutare la possibilità di una prova performativa individuale se presenti le condizioni di sicurezza di forma fisica dei candidati.

Discussione di un testo di letteratura italiana: il secondo momento dell’orale prevede la discussione e l’analisi di un breve testo già oggetto di studio in letteratura italiana durante il quinto anno e già inserito nel documento del consiglio di classe.

Discussione multidisciplinare: il terzo momento prevede l’analisi del materiale scelto dalla commissione a carattere multidisciplinare.

Esperienza PCTO: in questa quarta parte gli studenti devono esporre, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del triennio.

Cittadinanza e Costituzione: nell’ultima parte è previsto l’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dagli studenti circa le attività di “Cittadinanza e Costituzione”.

Maturità 2020: come creare collegamenti dal materiale scelto

Pensa positivo e concentrati: una volta visto il materiale proposto dalla commissione devi riuscire a capire il significato e definire il punto di vista o l’aspetto particolare che vuoi analizzare. Questo processo non dura sicuramente pochi secondi: prenditi tutto il tempo necessario per strutturare mentalmente i collegamenti e iniziare a parlare.

Non puoi ricordare tutto: se ti capita una poesia di Giacomo Leopardi e non la ricordi puoi comunque cercare di partire dall’autore e dal suo pensiero per parlare del periodo storico e creare parallelismi con altre letterature studiate.

Scegli un giusto criterio: come ti stavamo già anticipando qui, per le materie con le quali hai maggiori difficoltà per i collegamenti puoi procedere per metodi. Cosa significa? Si tratta di due criteri, il primo cronologico e il secondo logico, attraverso il quale creare l’intera discussione. Eccoli nello specifico:

1. Criterio cronologico: può essere utilizzato per i collegamenti di materie come storia, letteratura, filosofia e consiste nell’individuare un autore, evento o corrente intellettuale che ha caratterizzato un determinato periodo storico.

2. Criterio logico: se il tema scelto te lo permette, cerca sfumature di significato e sinonimi, o anche contrari, del termine che esprime l’oggetto del materiale, così trovare collegamenti tra le materie sarà più semplice.

Esprimiti senza preoccupazione: se credi di poter fare diversi collegamenti per la stessa materia, sentiti libero di farlo! La commissione apprezzerà la tua capacità di trovare analogie e differenze nei pensieri di autori diversi o in concetti sviluppati in epoche storiche diverse.

Ilin presenza previsto per la maturità 2020 è sempre più vicino. Dalcirca 500mila studenti torneranno tra i banchi di scuola per sostenere l’unica prova dell’ Esame di Stato in gruppi di cinque al giorno. La scuola non si è mai fermata nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19 ed è passato prontamente al digitale, tra videochiamata e chat di gruppo.Se hai ancora dubbi sullao su come fare collegamenti per il terzo momento del colloquio e vuoi rinfrescarti un po’ le idee, ecco unapensata proprio per te!L’anno scolastico è finalmente finito e tra un bilancio sulla didattica a distanza e un respiro di sollievo per la fine della didattica è arrivato anche il momento di preparare gli ultimi argomenti per il. Il Ministero dell’Istruzione ha diffuso con l’ ordinanza ministeriale del 16 maggio tutte le informazioni circa il nuovo e speciale maxi-orale e, come già saprai, la commissione sarà composta dae une si incomincerà dalla lettera estratta. I momenti del colloquio, invece, saranno. Eccoli qui:Il terzo momento del colloquio orale prevede unae consente allo studente di dimostrare non solo di aver acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline ma anche di saperle collegare tra loro. Altro punto importante della discussione presente nella griglia della valutazione sarà proprio lai materiali proposti della commissione. Se hai ancora un po’ di confusione e non sai proprio da dove partire per prepararti per questo terzo momento del colloquio, ecco dei consigli per trovare i collegamenti giusti!