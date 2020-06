Notte prima degli esami, 1 su 3 festeggia la vigilia del via al maxi orale. Ma con la mascherina

Notte prima degli esami 2020 insieme a Skuola.net

Tutti gli ospiti di Notte prima degli esami 2020

Notte prima degli esami, cosa faranno i ragazzi la sera prima del loro maxi orale

Per il 2020, di ‘Notte prima degli esami’ non ce ne sarà soltanto una: ogni maturando avrà la sua secondo il calendario degli orali. Questo ha già contribuito a distruggere la maggior parte dei rituali a cui gli studenti, per tradizione e ispirazione filmica, sono abituati.- tra i 5mila intervistati da Skuola.net a poche ore dal via dell'esame - quello che stanno vivendo a causa dell’emergenza dettata dalla pandemia non rispecchia quel misto di fermento e tensione che solitamente si respira nei giorni che precedono gli esami. Ma forse, proprio per questo, c’è qualcuno che non vuole perdere anche la ‘Notte Prima degli Esami’ per antonomasia, dopo aver dovuto rinunciare ai 100 giorni e all’ultimo giorno di scuola:la vigilia del via ufficiale al maxi orale (fissato per il 17), seppur in modo simbolico. Ma nel rispetto delle norme di sicurezza:Proprio per questo Skuola.net ha scelto di continuare la tradizione che porta avanti ormai da vent'anni: quella di fare. Dalle– sul sito e su Facebook Youtube di Skuola.net –che faranno il loro personale 'in bocca la lupo' a tutti i maturandi e cercheranno di dargli gli ultimi consigli utili per affrontare al meglio la prova. A condurre la live sul web saranno, Direttore di Skuola.net,, scrittore e blogger e, influencer. Un evento che, come accade da alcuni anni, vive in partnership con l'altrettanto tradizionale 'Notte prima degli esami' di Radio 24 – condotta da Federico Taddia e dal cantante Eugenio Cesaro – in onda dalle 21 alle 24.Si uniranno all’in bocca al lupo ai maturandi personaggi illustri del mondo dello spettacolo e dei social, come. E ancora: il frontman dei, lo youtuber, il creator e attore, membro della Social Factory ‘The CereBros’, le web star, gli, il giovane scrittoree tanti altri. Sono poi previsti contributi da parte di alcuni dei maggiori esponenti della politica e delle istituzioni: dal, passando per il leader di partito come. Infine anche il mondo del giornalismo, che in questi mesi ha contribuito a mantenere aggiornati i maturandi sulle ultime novità in merito all’esame, non farà mancare preziosi consigli attraverso alcuni importanti esponenti come il vicedirettore di TgCom24Ma come passeranno i ragazzi, invece, la loro 'Notte prima degli esami', quella che precede il loro “turno” vero e proprio secondo il calendario della commissione? Potremmo dire: come al solito.. Il 37% pensa che si ritroverà ancora nel pieno del ripasso, visti i ritardi subiti dalla preparazione; mentre il 20% teme che sarà totalmente in preda alla paura, riducendosi a sorseggiare camomilla per placare l'ansia. C'è anche chi (12%) si limiterà a recuperare le energie fisiche e mentali per presentarsi a scuola il giorno dopo in forma smagliante. E chi (10%), al contrario, ha in programma un'uscita con gli amici, per distrarsi un po'. Un'attesa che, per quasi tutti, sarà insonne: ne sono convinti quasi 8 su 10. Anche su questo si prosegue nel solco della tradizione.