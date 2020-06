Notte prima degli esami 2020: aspetta la Maturità in diretta insieme a noi!

Gli ospiti della serata: c’è anche il ministro dell’Istruzione

Nonostante ledovute alla situazione che stiamo ormai affrontando da mesi esemplificato nella forma ma non nel tasso ansia, anche nel 2020 Skuola.net ha voluto essere al fianco di tutti i maturandi per la "". Così, come accade da ben 20 anni, non ti abbandoneremo e cercheremo di far passare a tutti gli studenti alle prese col maxi-orale - specie a quelli che dovranno affrontare per primi questa strana formula d’esame -L’appuntamento è per la sera del, quando scatterà la "". Dove? Naturalmentee sui. E se per caso in quelle ore decidessi di tagliare i ponti col digitale, ti seguiremo anche in radio. Anche quest’anno collaboriamo con Radio 24, che dalle 21 alle 24 è in diretta per i maturandi con. Il nostro scopo, così come quello di, non è solo quello di tenerti compagnia, in un momento così importante della tua vita, ma soprattutto quello di darti utilissimi consigli su come svolgere la prova e gestire l’ansia. Affrontaredopo aver trascorso con noi la notte prima degli esami sarà più facile!Ma non saremo soli. Come sempre, infatti, abbiamo coinvoltoche durante una lunga diretta di 4 ore si collegheranno con noi per dare qualche consiglio utile ma soprattutto per inviare il loro personale in bocca al lupo ai maturandi del 2020. Oltre a spiegarvi per filo e per segno come funziona il maxi-orale e ripassare tutte le norme igienico-sanitarie da rispettare per un esame in sicurezza, cercheremo di contagiarvi con il supporto di una lunga serie di ospiti che sicuramente hanno qualcosa in comune con te: aver sostenuto l’esame di Maturità.Il tutto suggellato da un esclusivo interventoSe hai voglia di prenderti una piccola pausa dal ripasso pre-esame, ci vediamo il- su. Come ormai tradizione, anche quest’anno collaboriamo con Radio 24, che dalle 21 alle 24 allestirà sulle sue frequenze diretta dedicata ai maturandi, condotta Federico Taddia . Perché comune è il nostro obiettivo: aiutare e sostenere gli studenti in difficoltà in qualsiasi luogo dell’etere essi si trovino. Vedrai che, dopo aver trascorso con noi la, affrontare la Maturità 2020 sarà certamente più semplice!. Su, on-air dalle 21 alle 24, sarà possibile. Maturandi in preda all’ansia, fate sentire la vostra voce! Tra gli ospiti in diretta radiofonica segnaliamo, la direttrice d'orchestra, protagonista delle seriee tanti altri.In conduzione un trio d’eccezione:, Direttore e co-funder di Skuola.net sarà infatti affiancato da, scrittore e conduttore della Skuola Tv e da, influencer di successo. Saranno loro tre, presenti in studio - ovviamente rispettando le giuste distanze di sicurezza - ad accogliere i tantissimi. Se non vuoi perderti nulla, non ti resta che sintonizzarti. Ricorda che potrai, come sempre, intervenire in diretta inserendo commenti nei post della diretta.Per fare le tue domande ai vip, agli esperti o semplicemente per interagire in diretta con i conduttori di "Notte prima degli esami" su Skuola.net ti basta:Potrai inoltre seguire la diretta di Radio 24 anche sui canali social: