Orale maturità 2020, analisi del testo Giovanni Verga: cosa sapere ed esempi

Maturità 2020: discussione di un testo di letteratura italiana

Orale maturità 2020: come si fa l’analisi del testo

Il tempo: l'analisi del tempo concerne il periodo storico in cui si svolge la vicenda, deducibile da precise informazioni fornite dal narratore o individuabile mediante elementi interni al testo.

I luoghi: la descrizione dei luoghi, sia interni che esterni, consente al lettore di definire l'ambiente in cui si svolge la vicenda.

I personaggi: costituiscono un elemento fondamentale del racconto e si distinguono in base al ruolo svolto nella vicenda.

Tecniche narrative: sono costituite dalle scelte linguistiche e stilistiche.

Approfondimenti: se conosci l’autore e le tematiche ricorrenti del suo pensiero potresti esporle e trovare analogie e differenze con altre opere.

Riflessioni: riflessioni consistono nell'apporto critico personale relativo al brano in esame. Non è sufficiente riportare i propri sentimenti e le emozioni suscitate dal testo, ma occorre sostenerti con opportune argomentazioni.

Maturità 2020 orale, Giovanni Verga: la vita e le opere principali

Vita dei campi (1879-1891): è una raccolta di otto novelle in cui descrive la vita rude della sua gente di Sicilia. Quello che descrive è un mondo dominato dall’egoismo, dal calcolo e dalla violenza, in cui chi non segue la mentalità del tempo è rifiutato e soppresso. Ciò che impera è, invece, la lotta per la sopravvivenza. Tra le novelle troviamo: Rosso Malpelo, La lupa, Fantasticheria, Cavalleria rusticana e L’amante di Gramigna.

I Malavoglia (1881): è il primo romanzo della serie “I Vinti”, rimasta incompiuta. Narra le disavventure di una semplice famiglia di pescatori di Acitrezza che cercano di migliorare la propria situazione economica. Il capofamiglia, padrone ‘Ntoni, compra a credito un carico di lupini da rivendere ma la barca della famiglia, la Provvidenza, naufraga causando la perdita dei lupini e la morte del figlio, Bastianazzo. Da questo momento la sfortuna si accanisce contro i Malavoglia e le sventure non smettono di indebolire la famiglia. Come spiega lo stesso Verga nella novella “Fantasticheria” nella condizione umana vige l’”ideale dell’ostrica”: l’uomo è felice solo nella “rassegnazione coraggiosa” che lo tiene attaccato tenacemente allo scoglio sul quale la fortuna lo ha lasciato cadere.

Mastro Don Gesualdo: questo secondo e ultimo romanzo del ciclo “I Vinti” racconta la storia di Mastro Gesualdo che con sforzo e sacrificio riesce a diventare ricco e ad innalzarsi socialmente. Dall’infelice matrimonio con la nobile Bianca Trao, però, nasce Isabella (che non è figlia sua) che si mostra ostile al padre. Mastro Don Gesualdo muore di cancro abbandonato a se stesso tra l’indifferenza generale.

Maturità 2020 orale, Giovanni Verga le idee e le tematiche

Esempi di analisi del testo di brani di Giovanni Verga

Giovanni Verga nacque nel 1840 da una famiglia agiata di origini nobiliari e di tradizioni liberali. Intraprese gli studi di giurisprudenza ma non li terminò per interessarsi alle vicende storico-politiche del momento – parliamo degli avvenimenti dopo lo sbarco di Giuseppe Garibaldi in Sicilia. A 21 anni, infatti, pubblicò il suo primo romanzo di intonazione storico-romantica, "I Carbonari della Montagna", e stanco della vita di provincia si trasferì a Firenze. Qui conobbe Luigi Capuana e Federico De Roberto che lo introdussero nel mondo dell'alta società. Questo ispirò i suoi romanzi mondani. Scrisse le sue opere maggiori in viaggi tra Italia e Francia e rimpatri nella sua casa a Catania. Nel corso della sua produzione letteraria ha attraversato diverse fasi cambiando ambienti, tecniche e linguaggi. Con il bozzetto siciliano "Nedda" (1874) ha ufficializzato la sua conversione al Verismo. Ebbe successo anche il suo debutto a Torino nel 1884 con Eleonora Duse nel ruolo della protagonista Santuzza. Si spense proprio in Sicilia nel 1922.

L'autore si oppone alla fiducia nel progresso e crede che gli uomini siano costretti a sottostare ad una legge naturale universale che porta i vincitori di oggi ad essere i vinti di domani. Inoltre, contrariamente a quanto affermava il suo principale modello, Émile Zola, e gli altri naturalisti francesi, secondo Verga l'arte non è in grado di intervenire per cambiare la società e non può risolverne i problemi. L'unico valore che sostiene è quello della famiglia: se gli uomini si allontanano dal proprio ambiente e dalle proprie tradizioni sono destinati a perdersi e a fallire.

Ecco alcuni esempi di testi famosi tratti dalle opere di Giovanni Verga analizzati dalla nostra community: