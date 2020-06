Maturità 2020, analisi del testo su Carlo Emilio Gadda: cosa sapere ed esempi

Maturità 2020: discussione di un testo di letteratura italiana

Orale maturità 2020: come si fa l’analisi del testo

Maturità 2020 orale, Carlo Emilio Gabba: la vita e le opere principali

Esempi di analisi del testo di brani di Carlo Emilio Gadda

La maturità 2020 è ormai iniziata e gli studenti stanno incominciando a recarsi nuovamente a scuola per sostenere il. Dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19, dahanno cambiato le modalità di svolgimento dell’esame e hanno provato a condensare le vecchie prove scritte in un unico maxi-orale articolato in diversi momenti.Uno di questi, ad esempio, prevede la discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno nell’ambito dell’insegnamento di. E se ti capitasse un brano di? Ecco tutto quello che c’è da sapere per fare bella figura il giorno dell’esame.Date le misure per evitare il, quest’anno non ci saranno prove scritte ma un colloquio orale in presenza. Se nel primo momento dell’orale ci sarà la discussione dell’elaborato oggetto della seconda prova, ilprevede la discussione e l’analisi di un breve testo già oggetto di studio indurante il quinto anno e già inserito nel documento del consiglio di classe. Tra gli autori più studiati in quinto anno vi è, uomo e artista del Novecento e autore che ha rappresentato ile l’della società attraverso un linguaggio. E tu, quanto ne sai sull’autore? Noi di Skuola.net abbiamo pensato di proporti una guida su come si fa l’analisi del testo e un ripasso generale sull’autore.Durante il secondo momento delti sarà chiesto di analizzare un brano di letteratura italiana che sicuramente conoscerai già perché presente nel documento di maggio. Per fare l’analisi e il commento di un testo letterario, però, bisogna seguire unben preciso perché questo processo non è atto solo a comprendere a fondo il testo in ogni sua parte, ma richiede anchedei temi presentati ed elaborazione di. Se già conosci il brano e hai fatto la ripasso pre esame, procedi nell’analizzare singolarmente i seguenti punti:Carlo Emilio Gabba nacque anel. Si iscrisse alla facoltà dima si laureò solo nel 1920 dopo la partecipazione allanei reparti alpini e in quelli di fanteria. Parlò della morte del padre Enrico e dell’esperienza bellica nel “”. Si spostò molto per lavoro: dallaallapassando per l’. Mentre insegnava matematica alsi iscrisse ai corsi di. Abbandonò tutto per dedicarsi alla letteratura. Da qui le prime collaborazioni con riviste e giornali e la pubblicazione dei primi romanzi. Nel 1940 si trasferì aper collaborare con le riviste “” e “” e nel 1945 fondò conla rivista “”. Nel 1950 si spostò definitivamente a Roma dopo collaborò con la redazione del. Morì nella città eterna nel 1989.Ecco le sue opere più importanti:L’autore denigra ogni forma die di, odia le menzogne e i meschini imbrogli che caratterizzano il comportamento del. Elabora l’idea della realtà come un "groviglio inestricabile", in preda al caos attraverso lae della. Gadda riunisce sapientemente, forme colte e arcaiche ad espressioni popolari e gergali, termini tecnici, burocratici, scientifici e letterari con frammenti di lingue straniere.Ecco alcuni esempi di testi famosi tratti dalle opere di Carlo Emilio Gadda analizzati dalla nostra community: