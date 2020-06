Maturità 2020, analisi del testo su Andrea Camilleri: cosa sapere ed esempi

Maturità 2020: come fare una buona analisi del testo

Maturità 2020, Andrea Camilleri: la vita e le opere principali

Maturità 2020 orale, Andrea Camilleri: il plurilinguismo

Esempi di analisi del testo di brani di Andrea Camilleri

Neglil’analisi del testo è una tappa obbligata per tutti i maturandi: dopo l’esposizione dell’elaborato sulle materie di indirizzo infatti, i candidati saranno chiamati a dimostrare di saper fare una correttae inserito quindi nel documento del 30 maggio.Per essere in grado di affrontare al meglio questo momento dell'orale, è necessario ripassare dunque tutto il programma che generalmente comprende il periodo dal secondo Ottocento al secondo Novecento, fino ai giorni nostri.Guarda anche:Il primo approccio con qualsiasi tipo di testo, di prosa o di poesia, è caratterizzato dalla sua, ovvero gli avvenimenti salienti, e allo stesso tempo ancheper quel che riguarda le correnti artistiche e poetiche dominanti dell’epoca.Dopo aver introdotto le tematiche generali dell’opera in cui il brano si inscrive, è importante analizzare ie metterli in relazione con altri brani dello stesso autore o di altri che trattano tematiche affini. Mentre si procede con l’analisi dei contenuti, è opportuno fare attenzione anche allo, spesso caratterizzato da parole chiave o da forme espressive tipiche e ricorrenti in uno stesso autore. Infine, è importante analizzare anche l’aspetto relativo alla, soprattutto se si tratta di un testo poetico, in quanto le figure retoriche arricchiscono di senso il significato generale del testo.L’autore di gialli più celebre e importante nel panorama letterario italiano è senza dubbio, scomparso lo scorso anno.Originario di Porto Empedocle, in Sicilia, dal 1942 iniziae due anni dopo si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia nell’Università di Palermo, senza però portare a termine gli studi accademici. Dopo aver studiato presso l’Accademia nazionale di arte drammatica, continua la sua carriera di regista e nel corso degli anni porta sul palcoscenico le opere di Pirandello, Eliot, Beckett e Majakovskij mentre contemporaneamente si dedica anche alla. Nonostante gli innumerevoli romanzi, raggiunge però l’apice del successo con iispirati al commissario più famoso d’Italia, anche grazie alla trasposizione televisiva che ha riscosso molto successo tra il pubblico: protagonista indiscusso dei suoi romanzi polizieschi più importanti è senza dubbio ilche indaga su misteriosi casi nella cittadina siciliana di: questo romanzo prende spunto da un avvenimento realmente accaduto e inserito in un’inchiesta: si tratta della rappresentazione dell’opera lirica che conferisce il titolo al romanzo, imposta nell’Ottocento dal prefetto di Caltanissetta nonostante le proteste popolari.: a Vigata in una notte si susseguono due omicidi, quello di un marinaio tunisino e quello di un ex commerciante, apparentemente indipendenti ma che in realtà sono legati fra loro. Sarà proprio il commissario Montalbano a condurre le indagini e a scoprire il filo conduttore che collega i due omicidi.: motore di questo giallo è il sequestro di una ragazza di diciannove anni la cui liberazione è vincolata ad un riscatto molto alto imposto dai rapitori. La famiglia però vive in condizioni economicamente precarie e non può permettersi una tale cifra. Tra telefonate anonime e minacce ripetute il commissario Montalbano riuscirà a giungere alla verità che si nasconde dietro questo rapimento e a scoprire dunque tutta la tela del ragno intessuta per architettarlo.Tratto distintivo di tutte le opere di Camilleri è sicuramente la lingua caratterizzata daparlato dai personaggi. Ilinfatti si presta meglio a conferire una personale identità ai protagonisti, primo fra tutti il commissario Montalbano. Grazie ai suoi gialli sono infatti divenute famose alcune espressioni locali, tipiche del meridione, che hanno saputo rendere più espressive diverse forme linguistiche: proprio per questo si parla spesso diquando ci si riferisce alle opere di Camilleri. Del resto anche la stessa ambientazione, per lo più di Vigata, rispecchia perfettamente il contesto siciliano giustificandone la presenza costante del dialetto.Ecco alcuni esempi di testi famosi tratti dalle opere di Italo Calvino analizzati dalla nostra community: