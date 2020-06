Maturità 2020, analisi del testo su Dacia Maraini: cosa sapere ed esempi

Maturità 2020: come fare una buona analisi del testo

A causa della mancanza delle prove scritte, l’è una parte importante nella struttura del. Dopo aver spiegato l’elaborato sulle materie di indirizzo infatti, il candidato dovrà fare l’analisi del testo di un brano già studiato durante l’anno e quindi inserito all’interno delconsegnato nel documento del 30 maggio.Per questo, è importante avere un quadro chiaro e ampio della letteratura italiana e ripassare tutto il programma del quinto anno, generalmente compreso nell’arco temporale tra il secondo Ottocento e il secondo Novecento, spesso accompagnato da cenni sulla più vicina contemporaneità.Guarda anche:Per fare una buona analisi del testo di, è importante considerare diversi aspetti contenutistici e stilistici.Saper contestualizzare un testo, assegnandolo ad un autore e collocandolo in una precisa epoca, è il primo passo per iniziare l’analisi. Dopo la prima, è importante conoscere in generale, spesso influenzata dagli avvenimenti storici o dalle correnti letterarie del tempo, e in particolare i temi dell’opera che si deve analizzare.Mentre si commentano i contenuti e si approfondiscono anche attraverso confrontanti con altri testi dello stesso autore o di altri, è altrettanto importante considerare il testo dal punto di vistae, soprattutto se si tratta di un brano poetico, anche. L’analisi dello stile e delle figure retoriche infatti arricchisce il discorso conferendo un significato più profondo e completo al brano.Tra le autrici più apprezzate della letteratura contemporanea italiana si incontra sicuramente, famosa poetessa e scrittrice di romanzi. Dopo un’infanzia difficile indove con la sua famiglia fu confinata tra il 1943 e il 1945, la famiglia si trasferì ain Sicilia e successivamente aDopo un matrimonio annullato, la vita della scrittrice nella capitale è caratterizzata da legami e amicizie importanti e famose nel panorama letterario italiano. Compagna per molti anni di, Dacia Maraini frequenta infatti scrittori affermati come, entrando così a far parte del circolo degli scrittori del tempo.: si tratta del primo romanzo che, anche grazie alla giovane età che aveva la scrittrice in quegli anni, è incentrato sul tema della gioventù, in particolar modo nella fase dell’adolescenza. Sullo sfondo di una Roma del 1943, nel pieno clima di paura per i bombardamenti aerei della guerra, la protagonista Anna narra in prima persona le vicende in cui si ritrova coinvolta quando esce da un collegio di suore per trascorrere le vacanze estive a casa. La sua “libertà” la porterà a scoprire l’eros in diverse esperienze, fino a toccare la punta estrema degli ambienti di pedofilia.: con questo romanzo storico l’autrice viene consacrata tra i grandi scrittrice contemporanei anche grazie alla vincita dell’ambito. La protagonista che dà il titolo al libro è una sua antenata del Settecento, sordomuta, la cui storia nel romanzo inizia dalla sua età infantile e prosegue negli anni della sua adolescenza. Tra abusi, violenze, traumi, malattie e amori, la vita di Marianna Ucrìa si configura come un romanzo duro e commovente allo stesso tempo.: il titolo richiama la città siciliana dove l’autrice con la sua famiglia si era trasferita dopo la dolorosa esperienza nel campo di concentramento giapponese. Si tratta infatti di un’opera autobiografica in cui la scrittrice ripercorre le tappe della sua adolescenza, ricordando episodi personali molto intimi, talvolta gravi, e ricordando anche i suoi antenati, tra cui una nobildonna del Settecento di nome Marianna, già conosciuta dal pubblico per essere la protagonista del suo romanzo più importante.Le opere di Dacia Maraini recanocome il ricordo del confinamento in Giappone e le tracce della vita siciliana a Bagheria. Nelle sue opere si può inoltre rintracciare, spesso vittime di ingiustizie e abusi che a volte sfociano in gravi traumi; questa particolare attenzione non stupisce affatto se si pensa che la scrittrice è stata impegnata per lungo tempo come attivista femminista.Ecco alcuni esempi di testi famosi tratti dalle opere di Dacia Maraini analizzati dalla nostra community: