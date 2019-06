Maturità 2019 tracce prima prova PDF Miur: tutte le tracce ufficiali

Le tracce ufficiali Miur maturità 2018 prima prova PDF

Il Miur ha pubblicato sul sito del ministero iUngaretti e Sciascia gli autori per le due tracce di analisi del testo. Per il testo argomentativo, una traccia sul valore del nostro patrimonio culturale, un tema sulla conoscenza e uno sull'eredità del Novecento. Per il tema di attualità, la mafia e il rapporto tra sport e storia sono state le scelte del Miur. Questi gli argomenti contenuti nelle tracce della prima prova della Maturità 2019 , quella di Italiano, che ha preso il via questa mattina dalle 8.30 in tutta Italia.La poesia di Giuseppe Ungaretti è tratto dalle raccolte “L'allegria” e "Il porto sepolto", il cui titolo è "Risvegli. Il brano di Leonardo Sciascia è invece tratto dal celebre romanzo "I giorni della civetta".Per il primo testo argomentativo, la traccia parte da un testo tratto da Tommaso Montanari, "Istruzioni per il futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà", sul valore del patrimonio culturale. Il testo argomentativo comprende un testo tratto da Steven Sloman - Philip Fernbach "L'illusione della conoscenza", e tratta il paradosso del progresso per cui non esiste davvero conoscenza se non si riescono a gestire correttamente le conseguenze e le applicazioni delle scoperte scientifiche. Per il terzo testo argomentativo si tratta l'eredità del Novecento, con brano tratto dall'introduzione di Corrado Stajano, giornalista e scrittore, alla raccolta di saggi "La cultura italiana del Novecento". Il brano affronta i fatti storici che hanno segnato indelebilmente un epoca, tra cui la caduta del muro di Berlino.Per il tema di attualità, una traccia sulla mafia e l'omicidio del generale Dalla Chiesa, e una su sport e storia, in cui si parla della figura del grande Gino Bartali.