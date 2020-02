Esempi di temi di storia per la maturità 2020

Tema di storia maturità 2020

Tipologia b della prima prova di maturità: come si svolge

Analizza il materiale contenuto nella traccia Trova una tesi che pensi di poter argomentare Crea una scaletta del tuo saggio Comincia a scrivere il testo Rileggi e correggi l’elaborato Ricopia in bella copia Rileggi un’ultima volta

Traccia storia testo argomentativo: esempi svolgimento delle tracce ufficiali

La prova che inaugura tutti gli anni l’inizio degli esami di Stato, è proprio quella di Italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. Questo primo esame è suddiviso in tre tipologie a scelta riguardanti vari ambiti. La tipologia A propone due analisi del testo (una prosa e una poesia), la B riguarda tre testi argomentativi e la C da la possibilità di sviluppare due temi diversi, per un totale di sette tracce.In questa pagina approfondiremo la struttura della tipologia B e in particolare forniremo delle proposte di soluzioni per la traccia storica, obbligatoriamente presente per quest’anno.Come ormai confermato dal ministero, dalla maturità 2020 torna la traccia di storia. Non si tratterà del vecchio tema, ma sarà una delle proposte del testo argomentativo di tipologia b. La tipologia b di prima prova maturità , per l'appunto il testo argomentativo, presenta 3 tracce: una di queste deve essere obbligatoriamente a tema storico. Ma scopriamo meglio di che si tratta.Laall’interno della, consiste nella proposta di tre singoli estratti di vari testi. Gli argomenti protagonisti dei testi potranno riguardare vari ambiti: artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. Come detto, una delle tre tracce riguarderà obbligatoriamente la storia.Ma? Una volta letto l’estratto, il vostro compito sarà quello di argomentare il testo illustrando una vostra tesi personale. Inoltre nella prova saranno presenti delle domande inerenti al tema trattato a cui dovrai rispondere indirettamente inserendole nel discorso del vostro elaborato. Visto che stiamo parlando in particolare del tema storico, potreste partire avvantaggiati ripassando gli ultimi argomenti fatti. Per svolgere in modo più organizzato questa traccia, ecco una semplice scaletta da seguire:Ma? Se siete ancora un po’ confusi e avete bisogno di fare riferimento a esempi pratici, ecco un elenco di tracce ufficiali della maturità e delle simulazioni dello scorso anno: tra loro abbiamo trovato, infatti, alcune tracce di storia del testo argomentativo. Vi ricordiamo che le proposte di soluzione dei nostri tutor esperti sono solo esempi, cercate quindi di interpretare e affrontare in modo personale il testo che vi verrà proposto, magari facendo riferimento ad alcune linee guida generiche.