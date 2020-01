Argomenti di attualità per la prima prova di maturità 2020 da conoscere

Crisi Usa-Iran

Iniziato il conto alla rovescia per la. Il neo ministro dell'Istruzione,ha confermato che le buste all'orale non ci saranno che la storia tornerà tra le materie della prova scritta. Nei prossimi giorni (comunque entro il 31 gennaio) dovranno uscire le materie della seconda prova e si conosceranno anche le discipline assegnate ai commissari esterni La storia, dunque, ritorna, dopo aspre polemiche, all'interno delle tracce della prima prova, ma sarà ci sarà da prestare attenzione anche agli argomenti di attualità che stanno riempiendo le pagine del dibattito nazionale e internazionale.Ecco i cinque temi caldi da tenere d'occhio, tenendo conto che bisognerà stare attenti ad anniversari e ricorrenze dell'anno in corso.Sicuramentepotrebbe essere un tema tra quelli possibili per la maturità 2020 . L'uccisione del generale Soleimani da parte degli Usa e la relativa rappresaglia di Teheran ha aperto un nuovo scenario internazionale con grande preoccupazione che il conflitto tra i due Paesi, rivali in Medioriente, possa innalzarsi di intensità.Altro tema che potrà essere trattato èche ha tenuto per tanti giorni con il fiato sospeso tutto il mondo, oltre a portare, purtroppo morte e distruzione. Ciò potrebbe essere vista anche in ottica di clima e di cambiamenti climatici (tema, in realtà, tanto caro all'ex ministro Lorenzo Fioramonti).Altro tema caldo è quello del, nato da quattro amici, poco più che trentenni, a Bologna, a fine 2019. Il movimento è nato con la protesta di Piazza Maggiore contro Matteo Salvini che dalla stessa città lanciava la campagna elettorale leghista in vista delle regionali in Emilia Romagna. Sui social si sono moltiplicate le iniziative a sostegno del movimento che si definisce "apartitico".. Londra inizierà subito dopo un’intensa fase di negoziati per raggiungere con accordi commerciali e finanziari tutto il mondo. Ci sarà, comunque, un periodo di transizione, fino al 31 dicembre 2020, in cui i britannici continueranno ad applicare le regole europee.sono mai apparsi negli esami di maturità e potrebbero fare il loro debutto proprio in quella del 2020. I giovani si informano sempre di più sui social e prendono piede anche altre (come Tik Tok). I maturandi potrebbero parlare della loro diffusione e anche della loro utilità senza dimenticarsi i risvolti in tema di cyberbullismo.