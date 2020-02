Esami di maturità 2020: giorni e orari

Maturità 2020: i giorni d'esame

Diciamoci la verità, l’per gli esami di maturità si sta già facendo sentire: dasono state comunicate le materie dei commissari esterni e la natura della seconda prova. Chi frequenta il quinto anno di scuola superiore quest’anno avrà i commissari esterni in seconda prova e questo non fa che spaventare in molti.Per essere sempre al corrente degli appuntamenti principali con il temuto, noi di Skuola.net, abbiamo pensare di riportare qui tutto quello che c’è da sapere sul calendario dellaAnche quest’anno l’consisterà nello svolgimento di due prove scritte, di cui una multidisciplinare, e di un colloquio orale. Anche se il voto non avrà alcun peso sulla media finale, anche quest’anno gli studenti al quinto superiore dovranno partecipare alle, che sono requisito di ammissione e che si svolgeranno durante il corso dell’anno scolastico. Le INVALSI sono quindi slegate dalle altre prove previste per giugno 2020 e non influiscono sul voto finale.Lo scorso 20 agosto ilha pubblicato le date ufficiali delle prove d’esame. Eccole qui:Ilsi svolgerà dopo l’affissione dei quadri delle prove scritte. Generalmente la commissione, nel preparare i calendari e le date del colloquio orale, parte dall’estrazione della classe e della lettera dell’alfabeto (solitamente durante la prima prova) che indicherà chi inizierà per primo il colloquio.Per tutti gli studenti italiani al quinto superiore, la prima prova è fissata per il. Non dimenticare la carta d'identità e il vocabolario di italiano! Ecco le tre tipologie di tracce di prima prova:La seconda prova è fissata per ile per la maggior parte degli indirizzi si tratterà di una. Secondo la nuova norma vigente, inoltre, così come per la prova di italiano, anche i commissari della seconda prova avranno delle griglie nazionali di valutazione per una correzione più omogenea ed equa. Ecco qui i commissari esterni della seconda prova per ogni indirizzo scolastico.