Soluzione prima prova maturità 2019 tipologia B: testo argomentativo sul Novecento

Soluzione prima prova maturità 2019: tipologia B traccia su eredità del Novecento testo argomentativo

Testo argomentativo prima prova 2019: ecco come svolgerlo

Oggi 19 giugno 2019 si sta svolgendoOggi noi di Skuola.net seguiremo passo passo laQui di seguitoche i nostri tutor hanno svolto in modo da aiutarvi a confrontare i nostri risultati con quelli che avete ottenuto voi in classe.L'articolo è in aggiornamento.Ovviamente vi saremo accanto durante tutto il periodo dellaper aiutarvi a essere preparati e, di conseguenza, il più possibile tranquilli. Se avete qualche dubbio potete contattarci quando volete, ma durante le prove scritte non risponderemo alla helpline per evitare di mettervi nei guai.Questo perché il nostro obbiettivo infatti non è quello di rischiare di far invalidare l'esame a qualcuno, ma solo di fornire consigli utili una volta terminata la prova.Per ogni informazione, dubbio o problema, ecco i nostri recapiti:Il testo argomentativo ha definitivamente sostituito il saggio breve, che ormai era uno dei capisaldi del vecchio esame di Maturità. Ecco i nostri consigli per svolgere un buon testo argomentativo.Per prima cosa date un’occhiata d’insieme alle tre tracce proposte, esul quale vi sentite più preparati.Dopo aver focalizzato la vostra attenzione sul brano prescelto,e cura, anche più volte se necessario, sottolineando i passaggi che vi possono essere utili per costruire il vostro elaborato.Una volta che vi sarete fatti un’idea chiara dell’argomento e su come impostarlo, buttate giu una scaletta preliminare su cui saranno inserite le vostre tesi in modo ordinato e consequenziale.Iniziate quindi a scrivere il corpo del vostro testo, cominciandodell’argomento in questione,citando anche la traccia, per poi passare subito dopo allo sviluppo del testo.La resa scritta italiana deve essere curata e quindi fate ben attenzione a non essere ripetitivi, quanto piuttosto efficaci, considerando anche che avrete carta bianca per sostenere la vostra posizione con esempi, esperienze personali e naturalmente anche prendendo anche spunto dal testo della traccia scelta. A questo punto vi consigliamo anche di, così da mettere in evidenza ciò che secondo voi c’è di sbagliato nella controparte, per valorizzare ancora di più le vostre posizioni.Infine non vi rimane che terminare il lavoro con una conclusione coerente con i temi trattati, così da chiarire una volta per tutte le idee che avete in merito e mostrare alla fine il risultato della vostra riflessione.