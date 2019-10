Temi di italiano Maturità 2020: le probabili tracce e autori

Temi maturità 2020: gli autori classici

Tracce prima prova maturità 2020, e se invece...

Temi maturità 2020: i temi di attualità

Manca ancora molto. In quel momento, Skuola.net, insieme ad un nutrito gruppo di tutor ed esperti pronti a raccogliere ogni novità sulle. Ma non è mai presto per prepararsi e provare a indovinare cosa uscirà.Dalla maturità post riforma, rispettivamente una con un testo di prosa e una con un testo di poesia. Per questo fremono i pronostici su tutti quegli autori classici che si studiano durante l'ultimo anno. Parliamo di nomi come Pascoli, Elsa Morante, Pirandello e Montale, poiché sono quegli autori già usciti nelle simulazioni svolte tra febbraio e marzo, mentre probabilmente non torneranno Sciascia e Ungaretti, già usciti lo scorso anno.Guarda anche:E se invece, anziché aspettarsi i "soliti noti", fosse l'anno in cui il Miur, come ha fatto due anni fa con Caproni o con Bassani due anni fa? La redazione di Skuola.net dà il suo pronostico: il ministro potrebbe voler dare una ventata di freschezza e. Perché non pensare allora a una poetessa o scrittrice? Alda Merini e Grazia Deledda potrebbero essere delle graditissime sorprese.Per quanto riguarda le, l'argomento potrebbe essere sia di portata più generale, sia prettamente attinente all'attualità vera e propria. Al primo posto tra i temi di cronaca più gettonati spicca senza dubbio l'ambiente e l'attivismo giovanile, sulla scia di Greta Thunberg e il Global Strike. Sempre importanti l'immigrazione e la violenza sulle donne, nonché i temi del bullismo e cyberbullismo. Un occhio va dato sempre anche agli anniversari e ricorrenze dell'anno corrente.