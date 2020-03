Esempi di personaggi storici da studiare per il tema di storia alla maturità 2020

Ludwig van Beethoven

Raffaello Sanzio

Matisse

Lenin

Generale Cadorna

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Anniversari e ricorrenze da ricordare

Letteratura

2019

Indro Montanelli, giornalista - 110 anni dalla nascita



Anna Frank, scrittrice ebrea vittima del Nazismo - 90 anni dalla nascita



Leonardo Sciascia, scrittore italiano - 30 anni dalla morte



Alda Merini, poetessa e autrice italiana - 90 anni dalla nascita (e nel 2020, 10 anni dalla morte)

2020

Anne Bronte, scrittrice dell’epoca vittoriana - 200 anni dalla nascita



Charles Dickens, scrittore inglese - 150 anni dalla morte



Gianni Rodari, autore di letteratura per l’infanzia - 100 anni dalla nascita



George Orwell, scrittore inglese - 70 anni dalla morte



Albert Camus, filosofo e giornalista francese premio Nobel per la letteratura - 70 anni dalla morte



Giuseppe Ungaretti - poeta e scrittore italiano - 50 anni dalla morte

Storia

2019

Ghandi, filosofo e pacifista indiano - 150 anni dalla nascita



Roosevelt, ventiseiesimo presidente degli Stati Uniti - 100 anni dalla morte



Martin Luther King, pacifista statunitense difensore dei diritti dei neri - 90 anni dalla nascita



NATO (Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord), organismo internazionale dei paesi occidentali - 70 anni dalla nascita



Vaticano, Stato 90 anni dalla nascita (nel 1929, dopo i Patti Lateranensi)

2020

Stalin, politico, rivoluzionario e militare sovietico, successore di Lenin - 140 anni dalla nascita



George Marshall, generale, segretario di stato e politico statunitense, il cui piano ha dato il via alla ripresa dell’Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale -140 anni dalla nascita



Strage di Bologna, l'attentato alla stazione centrale del 2 agosto 1980 - 40 anni dalla strage



Guerra del Golfo, conflitto Iraq-USA - ha avuto inizio 30 anni fa (agosto 1990)

Scienza

2019

Sigmund Freud, padre della Psicanalisi - 80 anni dalla morte



Albert Einstein, fisico tedesco premio Nobel per la teoria della relatività -140 anni dalla nascita



Rita Levi Montalcini, scienziata italiana premio Nobel - 110 anni dalla nascita

2020

Edwin Hubble, astrofisico e astronomo, ha individuato la galassia Andromeda - 130 anni dalla morte

Arte

2019

Edvard Munch, pittore norvegese anticipatore dell’espressionismo - 75 anni dalla morte



Salvador Dalì, pittore spagnolo surrealista - 30 anni dalla morte



Futurismo, movimento pittorico - 110 anni dalla nascita (20 febbraio 1909)



Michael Jackson, cantante statunitense - 10 anni dalla morte

2020

Federico Fellini, regista italiano - 100 anni dalla nascita

In questo momento di incertezza, tanti approfittano per ripassare argomenti che potrebbero far comodo alla maturità . Tra i maturandi comincia la caccia agli argomenti per la prima prova scritta dei prossimi esami e l’attenzione si concentra sugli, dal momento che la traccia di storia è tornata agli esami il MI spesso sceglie di basare le tracce proprio su ricorrenze storiche, scientifiche, politiche e letterarie importanti.Buona idea quindi, in questi giorni di pausa forzata, per reperire testi e dati relativi a questi argomenti. Noi vi suggeriamo quelli più importanti, relativi agli anni 2019 e 2020.Quest’anno si festeggiano i 250 anni dalla nascita del pianista, compositore e direttore d’orchestra tedesco, considerato una dei più grandi e influenti compositori di tutti i tempi. Figura di rilievo del classicismo viennese, nonostante la sordità che lo colpì prima dei trent’anni, continuò a comporre, dirigere e suonare per il resto della vita, lasciando ai posteri una produzione musicale di grande forza e straordinaria capacità espressiva.Sono ben 500 gli anni che si celebrano nel 2020 dalla morte di Raffaello, uno dei più celebri pittori del Rinascimento Italiano. Per questo motivo è stata allestita a Roma, alle scuderie del Quirinale, la più grande mostra mai realizzata dell’artista con oltre 200 capolavori mai riuniti insieme prima d’ora. Raffaello è considerato uno dei più grandi artisti d'ogni tempo per aver ha lasciato un segno imprescindibile nelle sue opere e nella scuola (il “manierismo”) che fece arte per molti secoli a venire. Le sue opere furono un modello fondamentale per i pittori successivi e per tutte le accademie fino alla prima metà dell’800, ma anche nei pittori del XX secolo come Salvador Dalì.Nel 2019 si sono festeggiati anche i 100 anni dalla nascita di un altro pittore famoso, il principale dell’espressionismo francese: Henri-Émile-Benoît Matisse. Esponente di spicco della corrente artistica dei Fauves, Matisse fu anche incisore, illustratore e scultore. Partendo dalla raffigurazione della realtà, usava trasformarla in forse semplificate e appiattite accostando colori primari e secondari puri, accesi. Il suo stile si avvicinò all’astrattismo con la tecnica del collage su carta.Il grande politico rivoluzionario protagonista della rivoluzione russa nacque 150 anni fa. Sotto la sua guida lo stato socialista divenne monopartitico, governato dal Partito Comunista Sovietico. Di ideologia marxista, sviluppò poi un suo pensiero che fu riconosciuto poi come “leninismo”, dottrina che per oltre ottant’anni avrebbe guidato l’Unione Sovietica e ispirato movimenti rivoluzionari di tutto il mondo. Fu il protagonista principale della Rivoluzione russa, primo capo di stato della Russia sovietica, inventore e promulgatore massimo del marxismo-leninismo. Il suo programma politico è passato alla storia per il suo pragmatismo, la sua violenza e la consapevolezza di essere una “romantica utopia”.Quest’anno ricorrono i 140 anni dalla Breccia di Porta Pia, episodio risorgimentale che sancì l'annessione di Roma al Regno d’Italia. All’alba del 9 settembre del 1870, a dare all’esercito italiano il segnale di entrare in città fu il generale piemontese Raffaele Cadorna, comandante che aveva ottenuto notevole popolarità dopo la sua partecipazione alla guerra di Crimea e alla seconda guerra d’indipendenza, dove si era distinto nella battaglia di San Martino. Come comandante si adoperò con durezza nel tentativo di arginare il fenomeno del brigantaggio. A capo delle truppe inviate per domare le rivolte guidò poi il V corpo d’Armato alla presa di Roma. Fu acerrimo rivale della sinistra storica e del garibaldinismo.Ne 2019 /2020 ricorrono 80 anni dalla nascita di Giovanni Falcone (nato nel 1939) e Paolo Borsellino (1940), due magistrati italiani colleghi e amici tra le personalità più importanti e prestigiose nella lotta contro la mafia, che hanno il triste primato di essere stati entrambi vittima dell’organizzazione contro la quale hanno lavorato per tutta la vita. I due si erano conosciuti a tredici anni durante una partita a calcio all’oratorio, dove si ritrovavano spesso a giocare con compagni che un giorno sarebbero finiti tra i “cattivi”, i mafiosi.Ecco un elenco dettagliato, diviso per argomento e per anni. Buona caccia!