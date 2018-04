Maturità 2018, tutte le tesine su Kurt Cobain

Capelli lunghi e biondi, aria da bello e maledetto, una storia da film che ha ispirato le ultime generazioni. Il 5 aprile 1994 Kurt Cobain, leader dei Nirvana, ci lasciava per sempre entrando nella storia. Un uomo, una legenda, una mito che, a oggi, nonostante la sua vita da "artista maledetto" tra depressione e droga, continua a ispirare tanti ragazzi dandoti quell'idea in più per una tesina di maturità su Kurt Cobain che ti aiuterà a uscire dagli schemi e fare un figurone di fronte alla commissione maturità 2018.

Kurt Cobain, tesina maturità sul leader dei Nirvana

Perchè sicuramente, anche se non hai vissuto gli anni in cui era ancora vivo,. Perchè non partire proprio da qui? Sbricia sul forum per trovare qualche bello spunto:

Tesina maturità su Kurt Cobain e sui Nirvana



Tesina maturità su Kurt Cobain: l'adolescenza tormentata

Ilinizia già quando era solo un ragazzino tanto che non terminò nemmeno la scuola. Invece, iniziò a drogarsi. Ladi cui disse: "Anche se mi ero fatto per la prima volta proprio in quelle settimane avevo dichiarato che era qualcosa che avrei fatto per il resto della mia vita!". E avrei fatto praticamente di tutto per assicurarmi il rifornimento di quell'erba meravigliosa". Il, ma di lavorare non ne voleva nemmeno sapere. Allora la madre lo cacciò di casa e lui inizio a vivere per strada. PerchéPotresti allacciarti a quel periodo difficile un po' per tutti che è l'adolescenza:

Tesina maturità, tra artisti maledetti e droghe

La sua fu la vita dell'artista maledetto per eccellenza, continuamente circondato da droghe. Marijuana ed eroina sembravano alleggerire il peso della vita del cantante, causandogli non pochi problemi di salute che sfociarono poi nella depressione. Ecco allora, che

Una depressioneproprio il 5 aprile 1994, ben 22 anni fa. Si sparò un colpo alla testa con un fucile a pompa mentre in corpo aveva ancora tanta, troppa eroina. Potresti trovareproprio spulciando tra quelle sul suicidio.

