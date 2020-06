Maturità 2020: esempi di percorsi interdisciplinari per il maxi orale

Le fasi del maxi orale di Maturità 2020

Si partirà con la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta su un argomento che il professore di riferimento ha assegnato a ciascun candidato;

Si passerà poi alla discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe;

Successivamente si avverrà l'analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione in sede di riunione plenaria della commissione e dal quale dovrà costruire un discorso interdisciplinare;

Seguirà l'esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell'esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;

svolta nel corso del percorso di studi; Si concluderà con l’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

Ed infine è arrivato:. Molti non si aspettavano che questo momento sarebbe diventato realtà, soprattutto per le evidenti difficoltà che quest’anno la Maturità ha incontrato e dovuto superare. Perché l’ esame di Stato 2020 è del tutto diverso da solito, infatti è stato stravolto dal Coronavirus che si è abbattuto dall’inizio di quest’anno su tutta l’Italia, costringendo il Ministero dell’Istruzione a modificarne la struttura.Quindi è: niente più prove scritte ma un’unica, i rimanenti 60 i maturandi se li “portano da casa”,. Va da sé che l’orale di Maturità 2020 è quindi un elemento essenziale e dovrai prepararti al meglio per affrontarlo nel modo giusto. Scopriamo come.L’unica prova che dovranno affrontare i maturandi della Maturità 2020 sarà quindi, ma al suo interno dovrà contenere abbastanza elementi per permettere ai commissari di. Per questo il Ministero dell’istruzione ha annunciato che ildalla durata complessiva massima di. Le cinque fasi dovranno in parte cercare di compensare la mancanza delle prove scritte, quindi scopriamo come il MI ha pensato di scandire l’esame di Maturità 2020:Quindi, dopo aver presentato il tuo elaborato e aver analizzato il testo proposto dalla commissione d’esame, la terza fase del colloquio orale sarà dunque incentrata sullache dovrai basare sul materie scelto e assegnato dalla commissione d’esame. Questo particolare momento del colloquio ti consentirà diQuindi dovrai fare tua la capacità di argomentare in maniera critica e personale i materiali proposti della commissione. Se hai ancora un po’ di confusione eper prepararti per questo terzo momento del colloquio, ecco dei consigli per trovare i collegamenti giusti:, così da poter avere almeno un’idea dalla quale iniziare. Quindi noi di Skuola.net ti veniamo in aiuto mostrandoti, anche modificati, davanti alla commissione d’esame.Come impostare un discorso interdisciplinare sulla natura? Niente di più facile. Infatti è un tema così attuale che, ma altresì sono moltissimi gli scrittori che si sono interessati a questo tema: uno su tutti Leopardi. Infatti, avrei già studiato quest’anno,per risultare in seguitoall’uomo. Quindi, volendo citare Leopardi, tra i tanti scritti, il potrai parlare del. William Wordsworth invece è il collegamento perfetto con la letteratura inglese, in quanto nelle sue opere non è raro che compaia la natura comedi ogni azione umana e credeva che il poeta fosse il suo più sensibile interprete. In “”, ad esempio, le giunchiglie rappresentano la voce della natura, che è appena udibile se non in solitudine. Infine tra scienza e storia potrai parlare di comealterazioni e riduzione della speranza di vita in milioni di persone in tutto il mondo, e a tal proposito potresti citare la lotta fatta dalla giovaneUn altro tema facilmente collegabile a molteplici materie è il. Potresti partire dalla filosofia, supportato dagli studi di, che nell'opera L'interpretazione dei sogni, affermava fosse possibile interpretare i sogni,. Per poi spostarti verso la parte più, parlando di come,che, attraverso le proprie, riesce a porre insieme tutta una serie di comportamenti e di emozioni che spesso le persone riescono a ricordare attraverso il sonno. Concludendo poi con la letteratura italiana, dove è, dove il poeta afferma che il sogno (definito ultimo sogno) può essere visto anche come un mezzo per guarire la malattia della vita. Inoltre anche nella poetica del: egli afferma che il fanciullino è colui che alla luce sogna o sembra di sognare, riuscendo a ricordare cose che nella realtà non vede mai.Anche ilsi presta a molteplici collegamenti,, dove. Una grande importanza riveste anche la funzione della poesia che il poeta definisce "". Spostando poi l’attenzione verso, che afferma che. Infine potrai concludere il tuo discorso toccando la, citandoe di come lo scrittore inglese descrive; egli inoltre sviluppa una concezione duplice del tempo: relativa e soggettiva. Beckett invece si sofferma sul "problem of the time", affermando che esso è composto da un presente ripetitivo.Anche il viaggio è un classico tema che si presta bene a un discorso interdisciplinare: avrai solo l’imbarazzo della scelta. Partendo dalla, dove troviamo il viaggio nella poesia di Ungaretti, ma anche il viaggio mistico di. Per i ragazzi che fanno il liceo scientifico o il classico, c’è spazio anche per il latino e i, mentre nellaPuoi parlare poi die la. Concludendo poi, potraie i suoi stati d’animo: con la trilogia “Gli Addii”, “Quelli che vanno” e “Quelli che restano”, non poteva di certo mancare.In conclusione, un approccio molto interessante. Questo è il caso di un discorso basato sui sette peccati capitali: in questo caso potrai parlare di ogni materia come se quell’argomento di quella materia incarnasse. I collegamenti in questo caso sono davvero molti, e potrai divertirti a trovare quelli più calzanti e divertenti. Noi di skuola.net ti proponiamo le seguenti coppie:e la lussuria,e l’accidia,e la superbia sanguinaria ,i versi disull’invidia, i pensieri disull’avarizia, gli effetti della gola ine l’ira dei