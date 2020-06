Maturità 2020 orale, analisi del testo su Ungaretti: come si fa, poesie ed esempi

Maturità 2020 maxi orale: come funziona per l’analisi del testo

individua il contesto storico e contestualizza la poesia

e contestualizza la poesia fai attenzione alla metrica mentre leggi

mentre leggi descrivi in modo sintetico i nuclei tematici della poesia

della poesia se ce ne sono, sottolinea le figure retoriche e il loro significato

e il loro significato basandoti sulle tue conoscenze, collega i versi dell’opera in questione con altre poesie affrontate in letteratura a seconda delle varie somiglianze presenti

affrontate in letteratura a seconda delle varie somiglianze presenti se ti è concesso, esprimi la tua opinione personale in merito

Tra pochissimi giorni inizieranno i maxi orali che saranno l'unica prova di maturità di quest’anno. Tra le difficoltà legate alla didattica a distanza e la situazione sanitaria generale, la formula scelta per portare a termine questa maturità consiste nell’e nella creazione di unPer questo motivo, nel colloquio verrà inserita anche una parte dedicata all’analisi del testo. Eccoe alcunistudiati durante l’ultimo anno:Come già anticipato, l’unica prova di maturità prevista per quest’anno è appunto l’orale. Ma? Come funziona? I cambiamenti rispetto allo scorso anno non sono tantissimi. Le novità riguardano sicuramente il punteggio (passato da 20 punti massimi ai 40 attuali), l’elaborato sulle materie d’indirizzo (contenente l’argomento scelto dai tuoi docenti), e l’eliminazione delle buste.per poi procedere con un'e le. Il colloquio terminerà con. Soffermandosi sull’analisi del testo,, proprio come nella prima prova. Per riuscire a superare questa parte del colloquio ripercorri mentalmente sei passaggi chiave:Essendo uno dei poeti più importanti del novecento, è possibile che la poesia che ti verrà chiesto di analizzare sarà proprio di Ungaretti. Ma quali sono le poesie più gettonate per l’analisi del testo della maturità 2020?da cui potrai prendere spunto per il tuo ripasso.Autobiografia in 69 versi liberi distinguibili in 3 momenti: l’esperienza del bagno purificatore nell'Isonzo, le sensazioni di benessere che prova nell’immergersi in acqua, la descrizione dei fiumi che furono importanti per lui, quelli che l’hanno aiutato aMi tengo a quest’albero mutilatoabbandonato in questa dolinache ha il languoredi un circoprima o dopo lo spettacoloe guardoil passaggio quietodelle nuvole sulla lunaStamani mi sono distesoin un’urna d’acquae come una reliquiaho riposatoL’Isonzo scorrendomi levigavacome un suo sassoHo tirato sule mie quattr’ossae me ne sono andatocome un acrobatasull’acquaMi sono accoccolatovicino ai miei pannisudici di guerrae come un beduinomi sono chinato a ricevereil soleQuesto è l’Isonzoe qui megliomi sono riconosciutouna docile fibradell’universoIl mio supplizioè quandonon mi credoin armoniaMa quelle occultemaniche m’intridonomi regalanola rarafelicitàHo ripassatole epochedella mia vitaQuesti sonoi miei fiumiQuesto è il Serchioal quale hanno attintoduemil’anni forsedi gente mia campagnolae mio padre e mia madreQuesto è il Niloche mi ha vistonascere e cresceree ardere d’inconsapevolezzanelle estese pianureQuesta è la Sennae in quel suo torbidomi sono rimescolatoe mi sono conosciutoQuesti sono i miei fiumicontati nell’IsonzoQuesta è la mia nostalgiache in ognunomi traspareora ch’è notteche la mia vita mi pareuna corolladi tenebreComponimento breve riferito alla guerra, presagio di morte,, soldati/foglie: due settenari divisi in quattro versi e un enjambement tra il primo e il secondo verso. Soldati/uomini di fronte ad una condizione precaria ed incerta; uomini/foglie che procedono inevitabilmente verso la caduta e la morte. Idea che viene dai testi antichi come l’Iliade ad esempio, che funziona sempre.Si sta comed'autunnosugli alberile foglieRacconta l’incontro di due reggimenti di soldati, che gli appaiono fratelli, per e nonostante l’esperienza di morte e distruzione che stanno vivendo. E’. In tutto il testo si nota l’allitterazione della /t/ che tiene il lettore legato al significato della parola fratelli attraverso il suono che viene replicato in tutte le altre (stessa cosa per fratelli e fragilità, con la ripetizione di /f/ e di /r/).Di che reggimento sietefratelli?Parola tremantenella notteFoglia appena nataNell'aria spasimanteinvolontaria rivoltadell'uomo presente alla suafragilitàFratelliUna lirica brevissima scritta dal poeta mentre prestava servizio militare sul fronte carsico durante la Prima guerra mondiale. Due versi ternari che vedono la prevalenza del suono “M” dove nell’ansia di ridurre e semplificare arriva all’estremo,M'illuminod'immensoMentre combatte, nell’estate del 1916, Ungaretti si sofferma su questa frazione di Sagrado, in provincia di Gorizia. Un paesello distrutto dalla furia degli scontri tra esercito italiano ed austro-ungarico. Le descrizioni non sono solo del paesaggio: il, ai suoi dolori. Il suo cuore subisce la stessa devastazione delle case.Di queste casenon è rimastoche qualchebrandello di muroDi tantiche mi corrispondevanonon è rimastoneppure tantoMa nel cuorenessuna croce mancaÈ il mio cuoreil paese più straziato