Maturità 2020: esercizi da fare per migliorare la tua espressione orale

L’esposizione orale è uno scoglio che tutti gli studenti, prima o poi, devono superare non solo perché lesono sempre all’ordine del giorno ma anche in vista dellaconclusiva degli Esami di Stato. Quest’anno, a causa dello scoppio della pandemia, è probabile che l’orale sia l’unica prova che i ragazzi dovranno affrontare, quindi ora più che mai appare fondamentale esercitarsi perCome? Semplice, attraverso una serie diche noi di Skuola.net abbiamo pensato per voi. Scopri quali sono!Ripetere ad alta voce è sicuramente il modo migliore e più efficace per prendere dimestichezza con le parole, soprattutto con iconnessi alle varie discipline. Avere familiarità con gli argomenti e i termini specifici è fondamentale per dare. Per questo, è opportuno che gli studenti, soprattutto in previsione della prova orale, si esercitino a parlare di un determinato argomento, collegandolo sempre agli altri in un discorso interdisciplinare ben costruito.Alla ripetizione ad alta voce è consigliato affiancare anche quella mentale., oltre a consolidare il ripasso e quindi le conoscenze, è un’attività utile anche per esercitare la capacità di fare un ragionamento. Un ausilio della ripetizione a mente può essere quello offerto dalladi uno schema, una mappa concettuale, una pagina di libro, qualche sottolineatura colorata: pensare all’immagine infatti stimola la capacità mnemonica, aiutando di conseguenza anche i due tipi di ripetizione!Per parlare di qualsiasi aspetto di ogni disciplina è importantesuddividendolo in una piccolaa cui deve seguiree infine il. Alla difficoltà di fare questo, si aggiunge in sede di esame, anche quella connessa al poco tempo a disposizione dedicato ad ogni disciplina (generalmente di circa 10 minuti ciascuna). Per questo è importante non dilungarsi troppo sugli aspetti accessori e secondari ma andare subito al cuore del problema. Il rischio che si corre altrimenti è quello di indurre il commissario a pensare che non avete tanta dimestichezza con l’argomento trattato.Rispondere in modo troppo scarno ad una domanda o costruire un discorso in modo troppo schematico, restituisce ai docenti, spesso anche insufficiente. Per fare una buona prova orale invece è importante. Insomma, è meglio essere fermati dalla commissione per la troppa prolissità piuttosto che rischiare di rimanere in silenzio per aver esaurito le cose da dire!Un linguaggio non chiaro e incerto, spesso contraddittorio, riflette una conoscenza altrettanto lacunosa. Curare la forma dell'italiano è fondamentale,come modi di dire, elementi linguistici dialettali o gergali, ecc. Cercate quindi diperché anche la padronanza della lingua è parte integrante e fondamentale dell’Esame.Tra timidezza, paura e ansia è sempre difficile iniziare un’esposizione orale, soprattutto di fronte ad una commissione intera di docenti. Dopo le prime incertezze iniziali però, dovete impegnarvi nel mostrarvi il più possibile disinvolti perché. Pensate dunque che tutto andrà bene anche perché se avete studiato, nonostante l’impaccio iniziale, le parole usciranno pian piano da sole e il tempo a fine esame vi sembrerà essere volato!aiuta sicuramente a scacciare via le incertezze e a stemperare la paura con un po’ di serenità.