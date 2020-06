Maturità 2020 orale, analisi del testo su Carducci: come si fa, poesie ed esempi

Analisi del testo Maturità 2020: come affrontarla al meglio

Maturità 2020: San Martino di Giosuè Carducci

Pianto Antico: Maturità 2020, Giosuè Carducci

Maturità 2020 Carducci: Nevicata

Maturità 2020, Carducci: Alla stazione in una mattina d'autunno

Carducci: Dinnanzi alle terme di Caracalla, Maturità 2020

La Maturità 2020 è ormai alle porte,. Tutto ormai è pronto, o quasi, per permettere ai maturandi di sostenere quest’esame rivisto e accorciato a causa del Covid-19. Infattie hanno lasciato come unica prova l’orale di Maturità , che da solo costituiràDunque sembra evidente che è necessario prepararsi al meglio per affrontare il maxi colloquio. E una delle fasi più importanti del colloquio sarà quella: ma come fare bella figura in questo caso? Scopriamolo insieme.Il maxi orale di Maturità 2020a causa dell’epidemia di Covid-19. Il maxi orale quindi dovràe per farlo il Ministero dell’Istruzione ha già stabilito le varie fasi del colloquio, che gli insegnanti dovranno rispettare. Si partirà con un elaborato redatto da te su unacon argomento assegnato da uno dei tuoi professori, questo momento è volto proprio a, in modo da dare alla commissione l’opportunità di valutare il candidato su una tematica relativa alla materia di indirizzo dell’istituto. Si proseguirà con, fase nella quale il candidato dovrà dar prova delle sue capacità di esame di un testo già analizzato nel corso dell’anno in classe con l’insegnante di letteratura. In questo modo la commissione valuterà anche le competenze che solitamenteQuindi sarà essenziale essereUno dei poeti che facilmente potrebbe essere selezionato dalla commissione d’esame e quindi potresti trovarti ad affrontare in sede di colloquio orale è senza dubbio: ecco dunqueLa nebbia agli irti colliPiovigginando sale,E sotto il maestraleUrla e biancheggia il mar;Ma per le vie del borgoDal ribollir de’ tiniVa l’aspro odor de i viniL’anime a rallegrar.Gira su’ ceppi accesiLo spiedo scoppiettando:Sta il cacciator fischiandoSu l’uscio a rimirarTra le rossastre nubiStormi d’uccelli neri,Com’ esuli pensieri,Nel vespero migrar.Nella lirica "", forse uno dei componimenti più famosi dell’intera produzione letteraria di Carducci, noto anche con il nome del primo verso, ovvero “”, il poeta descrive l'atmosfera festosa del giorno di San Martino,L’albero a cui tendeviLa pargoletta mano,Il verde melogranoDa’ bei vermigli fior,Nel muto orto solingoRinverdí tutto or oraE giugno lo ristoraDi luce e di calor.Tu fior de la mia piantaPercossa e inaridita,Tu de l’inutil vitaEstremo unico fior,Sei ne la terra fredda,Sei ne la terra negra;Né il sol più ti rallegraNé ti risveglia amor.Un’altra lirica decisamente famosa e molto importante è, componimento inserito all’interno della raccolta, che. La poesia è dedicata, morto a soli 3 anni di età, molto probabilmente di tifo.Lenta fiocca la neve pe ‘l cielo cinereo: gridi,suoni di vita più non salgono da la città,non d’erbaiola il grido o corrente rumore di carro,non d’amor la canzon ilare e di gioventù.Da la torre di piazza roche per l’aere le oregemon, come sospir d’un mondo lungi dal dì.Picchiano uccelli raminghi a’ vetri appannati: gli amicispiriti reduci son, guardano e chiamano a me.In breve, o cari, in breve – tu càlmati, indomito cuore –giù al silenzio verrò, ne l’ombra riposerò.Questa poesia,, rivela un Carducci un po' diverso da quello combattivo e vitale che la tradizione privilegiata:, impegnato in una, con una presenza quasi ossessiva della memoria dei cari defunti. A questo stato d'animo fa da sfondo la città coperta dalla neve.Oh quei fanali come s'inseguonoaccidiosi là dietro gli alberi,tra i rami stillanti di pioggiasbadigliando la luce su 'l fango!Flebile, acuta, stridula fischiala vaporiera da presso. Plumbeoil cielo e il mattino d'autunnocome un grande fantasma n'è intorno.Dove e a che move questa, che affrettasia' carri foschi, ravvolta e tacitagente? a che ignoti dolorio tormenti di speme lontana?Tu pur pensosa, Lidia, la tesseraal secco taglio dài de la guardia,e al tempo incalzante i begli annidài, gl'istanti gioiti e i ricordi.Van lungo il nero convoglio e vengonoincappucciati di nero i vigilicom'ombre; una fioca lanternahanno, e mazze di ferro: ed i ferreifreni tentati rendono un lugubrerintocco lungo: di fondo a l'animaun'eco di tedio rispondedoloroso, che spasimo pare.E gli sportelli sbattuti al chiuderepaion oltraggi: scherno par l'ultimoappello che rapido suona:grossa scroscia su' vetri la pioggia.Già il mostro, conscio di sua metallicaanima, sbuffa, crolla, ansa, i fiammeiocchi sbarra; immane pe 'l buiogitta il fischio che sfida lo spazio.Va l'empio mostro; con traino orribilesbattendo l'ale gli amor miei portasi.Ahi, la bianca faccia e 'l bel velosalutando scompar ne la tenebra.O viso dolce di pallor roseo,o stellanti occhi di pace, o candidatra' floridi ricci inchinatapura fronte con atto soave!Fremea la vita nel tepid'aere,fremea l'estate quando mi arrisero;e il giovine sole di giugnosi piacea di baciar luminosoin tra i riflessi del crin castaneila molle guancia: come un'aureolapiú belli del sole i miei sogniricingean la persona gentile.Sotto la pioggia, tra la caliginetorno ora, e ad esse vorrei confondermi;barcollo com'ebro, e mi tocco,non anch'io fossi dunque un fantasma.Oh qual caduta di foglie, gelida,continua, muta, greve, su l'anima!Io credo che solo, che eterno,che per tutto nel mondo è novembre.Meglio a chi 'l senso smarrì de l'essere,meglio quest'ombra, questa caligine:io voglio io voglio adagiarmiin un tedio che duri infinito.Alla stazione in una mattina d'autunno è un componimento che fa parte dalla raccolta. In questa lirica possiamo ritrovare alcuni dei motivi principali della malinconia del poeta, come la partenza della donna amata, Lina, detta, un, sullo sfondo di un malinconico mattino autunnale.Corron tra ‘l Celio fosche e l’Aventinole nubi: il vento dal pian tristo moveumido: in fondo stanno i monti albanibianchi di nevi.A le cineree trecce alzato il veloverde, nel libro una britanna cercaqueste minacce di romane muraal cielo e al tempo.Continui, densi, neri, crocidantiversansi i corvi come fluttuandocontro i due muri ch’a più ardua sfidalevansi enormi.‘Vecchi giganti’ par che insista iratol’augure stormo ‘a che tentate il cielo?’Grave per l’aure vien da Lateranosuon di campane.Ed un ciociaro, nel mantello avvolto,grave fischiando tra la folta barba,passa e non guarda. Febbre, io qui t’invoco,nume presente.Se ti fur cari i grandi occhi piangentie de le madri le protese bracciate deprecanti, o dea, da ‘l reclinatocapo de i figli:se ti fu cara su ‘l Palazio eccelsol’ara vetusta (ancor lambiva il Tebrol’evandrio colle, e veleggiando a seratra ‘l Campidoglioe l’Aventino il reduce quiriteguardava in alto la città quadratadal sole arrisa, e mormorava un lentosaturnio carme);febbre, m’ascolta. Gli uomini novelliquinci respingi e lor picciole cose:religïoso è questo orror: la deaRoma qui dorme.Poggiata il capo al Palatino augusto,tra ‘l Celio aperte e l’Aventin le braccia,per la Capena i forti omeri stendea l’Appia via.Questa è una delle liriche. Il componimento citato sopratutto visto dagli occhi del poeta. Ed è proprio Carducci a parlare di indifferenza dei passanti e di queste terme, che, e che gli trasmettono