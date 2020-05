Maxi orale Maturità 2020: si parlerà di Coronavirus

Maturità 2020: gli argomenti della prova orale

Cittadinanza e Costituzione: collegamenti anche con il Coronavirus

Durante l’intervista rilasciata dalla Ministra dell’Istruzione Azzolina a Skuola.net, sono state fornite indicazioni importanti riguardanti i contenuti del, unica prova dell’ Esame di Stato 2020, in partenza ilA poco più di un mese di distanza dall’inizio della Maturità 2020 la Ministra Azzolina ha dunque annunciato che la prova orale, l’unica in cui eccezionalmente si compone questa maturità , prenderà avvio dache lo studente avrà preventivamente concordato con i propri docenti.I maturandi dovranno inoltre illustrare il proprioe rispondere aAnche laseguirà criteri diversi rispetto a quelli consueti, in quanto la commissione interna assegnerà alla prova un massimo dimentre un peso maggiore, pari a ben, sarà quello relativo alla carriera complessiva di ogni studente.Guarda anche:La Ministra Azzolina ha auspicato la possibilità che gli studenti, all’interno delle domande relative agli argomenti di, inseriscano riflessioni sulla situazione che in pochi mesi si sono ritrovati a dover vivere.L’emergenza sanitaria che si è rivelata ben presto una vera e propriaha necessariamente modificato in maniera sostanziale le abitudini e la vita di tutti, soprattutto delle comunità scolastiche che in poco tempo si sono ritrovate a dover modificare ex novo l’approccio alla didattica. Per questo,, sollecitando i docenti al loro ascolto proprio in sede di esame di Maturità 2020.I maturandi infatti, oltre ad essere studenti sono anche prima di tutto cittadini adulti, per questo, ragionando ad esempio sul legame e la conciliabilità fra due degli articoli fondamentali su cui si basa la nostra Costituzione, ovvero quello dele quello del