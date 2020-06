Maturità 2020 orale, analisi del testo su D'Annunzio: come si fa, poesie ed esempi

Analisi del testo 2020: come prepararsi

La Maturità 2020 sta per iniziare ufficialmente,. Come ormai sappiamo,, infatti anche quest’ultimo è stato, costringendo il Ministero dell’Istruzione a modificarne la struttura., mentre i restanti, l’unica prova che i maturandi dovranno affrontare prima di poter stringere tra le mani il loro diploma di scuola superiore.. Scopriamo come.Anche se quest’anno non ci saranno le prove scritte, compresa quindi, quella incentrata sullail Ministero dell’Istruzione per sopperire proprio alla mancanza delle due prove scritte,. Dunque durante il maxi orale ci sarà una, dove verrà chiesto al candidato di esaminare un componimento studiato durante l’ultimo anno di superiori. Uno degli autori più noti, più importanti e più studiati nell’ultimo anno di superiori, quindi durante il tuo orale di Maturità 2020. Ecco dunque che noi di Skuola.net veniamo in tuo aiuto, selezionandoin vista della Maturità 2020.Taci. Su le sogliedel bosco non odoparole che diciumane; ma odoparole più nuoveche parlano gocciole e foglielontane.Ascolta. Piovedalle nuvole sparse.Piove su le tamericisalmastre ed arse,piove sui piniscagliosi ed irti,piove su i mirtidivini,su le ginestre fulgentidi fiori accolti,su i ginepri foltidi coccole aulenti,piove su i nostri voltisilvani,piove su le nostre maniignude,su i nostri vestimentileggeri,su i freschi pensieriche l'anima schiudenovella,su la favola bellache ierit'illuse, che oggi m'illude,o Ermione.Odi? La pioggia cadesu la solitariaverduracon un crepitio che durae varia nell'aria secondo le frondepiù rade, men rade.Ascolta. Rispondeal pianto il cantodelle cicaleche il pianto australenon impaura,né il ciel cinerino.E il pinoha un suono, e il mirtoaltro suono, e il gineproaltro ancora, stromentidiversisotto innumerevoli dita.E immensinoi siam nello spiritosilvestre,d'arborea vita viventi;e il tuo volto ebroè molle di pioggiacome una foglia,e le tue chiomeauliscono comele chiare ginestre,o creatura terrestreche hai nomeErmione.Ascolta, Ascolta. L'accordodelle aeree cicalea poco a pocopiù sordosi fa sotto il piantoche cresce;ma un canto vi si mescepiù rocoche di laggiù sale,dall'umida ombra remota.Più sordo e più fiocos'allenta, si spegne.Sola una notaancor trema, si spegne,risorge, trema, si spegne.Non s'ode su tutta la frondacrosciarel'argentea pioggiache monda,il croscio che variasecondo la frondapiù folta, men folta.Ascolta.La figlia dell'ariaè muta: ma la figliadel limo lontana,la rana,canta nell'ombra più fonda,chi sa dove, chi sa dove!E piove su le tue ciglia,Ermione.Piove su le tue ciglia neresì che par tu piangama di piacere; non biancama quasi fatta virente,par da scorza tu esca.E tutta la vita è in noi frescaaulente,il cuor nel petto è come pescaintatta,tra le palpebre gli occhison come polle tra l'erbe,i denti negli alveolison come mandorle acerbe.E andiam di fratta in fratta,or congiunti or disciolti( e il verde vigor rudeci allaccia i melleolic'intrica i ginocchi)chi sa dove, chi sa dove!E piove su i nostri voltisilvani,piove su le nostre maniignude,su i nostri vestimentileggeri,su i freschi pensieriche l'anima schiudenovella,su la favola bellache ierim'illuse, che oggi t'illude,o Ermione.Quest'opera appartiene alla raccoltaed è composta daI versi sono, tuttavia ricorrono. D’Annunzio in questo caso decide diespressa con una struttura frammentaria dei versi e con la ripetizione di parole e di frasi e dal susseguirsi di sensazioni uditive, visive, olfattive, tattili.Fresche le mie parole ne la serati sien come il fruscío che fan le fogliedel gelso ne la man di chi le cogliesilenzioso e ancor s'attarda a l'opra lentasu l'alta scala che s'anneracontro il fusto che s'inargentacon le sue rame spogliementre la Luna è prossima a le sogliecerule e par che innanzi a sé distenda un veloove il nostro sogno si giacee par che la campagna già si sentada lei sommersa nel notturno geloe da lei beva la sperata pacesenza vederla.Laudata sii pel tuo viso di perla,o Sera, e pè tuoi grandi umidi occhi ove si tacel'acqua del cielo!Dolci le mie parole ne la serati sien come la pioggia che bruivatepida e fuggitiva,commiato lacrimoso de la primavera,su i gelsi e su gli olmi e su le vitie su i pini dai novelli rosei ditiche giocano con l'aura che si perde,e su 'l grano che non è biondo ancórae non è verde,e su 'l fieno che già patì la falcee trascolora,e su gli olivi, su i fratelli oliviche fan di santità pallidi i clivie sorridenti.Laudata sii per le tue vesti aulenti,o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salceil fien che odora!Io ti dirò verso quali reamid'amor ci chiami il fiume, le cui fontieterne a l'ombra de gli antichi ramiparlano nel mistero sacro dei monti;e ti dirò per qual segretole colline su i limpidi orizzontis'incúrvino come labbra che un divietochiuda, e perché la volontà di direle faccia belleoltre ogni uman desiree nel silenzio lor sempre novelleconsolatrici, sì che pareche ogni sera l'anima le possa amared'amor più forte.Laudata sii per la tua pura morteo Sera, e per l'attesa che in te fa palpitarele prime stelle!Questa poesia,, descrive. Il componimento è diviso(la fine del pomeriggio, la sera, e l’inizio della notte).I miei carmi son proledelle foreste,altri dell’onde,altri delle arene,altri del Sole,altri del vento Argeste.Le mie parolesono profondecome le radiciterrene,altre serenecome i firmamenti,fervide come le venedegli adolescenti,ispide come i dumi,confuse come i fumiconfusi,nette come i cristallidel monte,tremule come le frondedel pioppo,tumide come le naricidei cavallia galoppo,labili come i profumidiffusi,vergini come i caliciappena schiusi,notturne come le rugiadedei cieli,funebri come gli asfodelidell’Ade,pieghevoli come i salicidello stagno,tenui come i teliche fra due stelitesse il ragno.La lirica “”, tratta dalla raccolta “”, e. Egli sviluppa in modo eccezionale, scoprendo le più varie suggestioni musicali., la cui descrizione viene a coincidere perfettamente da un lato col carattere del poeta, dall'altro con gli aspetti più concreti del mondo che egli contribuì a edificare.Qui giacciono i miei canigli inutili miei cani,stupidi ed impudichi,novi sempre et antichi,fedeli et infedeliall’Ozio lor signore,non a me uom da nulla.Rosicchiano sotterranel buio senza finerodon gli ossi i lor ossi,non cessano di rodere i lor ossivuotati di medullaet io potrei farnela fistola di Pancome di sette cannei’ potrei senza cera e senza linofarne il flauto di Panse Pan è il tutto ese la morte è il tutto.Ogni uomo nella cullasuccia e sbava il suo dito,ogni uomo seppellitoè il cane del suo nulla.Questo componimento. Il poetaÈ un gesto che si rivela perciò unae una testimonianza della sua inesattezza all’infuori del tendere inesorabile verso la fine e il nulla.Settembre, andiamo. E’ tempo di migrare.Ora in terra d’Abruzzi i miei pastorilascian gli stazzi e vanno verso il mare:scendono all’Adriatico selvaggioche verde è come i pascoli dei monti.Han bevuto profondamente ai fontialpestri, che sapor d’acqua natíarimanga ne’ cuori esuli a conforto,che lungo illuda la lor sete in via.Rinnovato hanno verga d’avellano.E vanno pel tratturo antico al piano,quasi per un erbal fiume silente,su le vestigia degli antichi padri.O voce di colui che primamenteconosce il tremolar della marina!Ora lungh’esso il litoral camminala greggia. Senza mutamento è l’aria.il sole imbionda sì la viva lanache quasi dalla sabbia non divaria.Isciacquío, calpestío, dolci romori.Ah perché non son io co’ miei pastori?La poesia. I versi sono degli endecasillabi con rime alternate. Come intuibile dal titolo,che a settembre si spostano dalla montagna dove hanno passato l’estate, verso il mare. Questo spostamento dai pascoli estivi a quelli invernali si chiama””, il tutto avviene sullo