Orale maturità 2020, analisi del testo Leopardi: poesie ed esempi

Gli orali di Maturità 2020 hanno ufficialmente. Questo Esame di Stato è senza dubbio particolare: infatti ben 40 dei 100 punti del voto finale sono affidati al maxi orale per poter stringere tra le loro mani il proprio diploma, in quanto le altre due prove scritte sono state cancellate a causa del Covid-19. Quindi andare bene al colloquio orale è fondamentale prima di affrontare il maxi orale di Maturità 2020. Il maxi orale di Maturità 2020, come già accennato. Infatti le due prove scritte sono state abolite a causa dell'epidemia di Covid-19 e quindi è stato ridistribuito e ripensato, mentre i restanti. Quindi il maxi orale dovrà compensare, e per farlo il Ministero dell'Istruzione ha già stabilito le varie fasi del colloquio, che gli insegnanti dovranno rispettare. In questo modo la commissione valuterà anche le competenze che solitamente i candidati sono tenuti a. Quindi sarà. Uno dei poeti che facilmente potrebbe essere selezionato dalla commissione d’esame e quindi potresti trovarti ad affrontare in sede di colloquio orale è senza dubbio: ecco dunque una raccolta delle sue 5 composizioni più importanti.Sempre caro mi fu quest'ermo colle,e questa siepe, che da tanta partedell'ultimo orizzonte il guardo esclude.Ma sedendo e mirando, interminatispazi di là da quella, e sovrumanisilenzi, e profondissima quieteio nel pensier mi fingo, ove per pocoil cor non si spaura. E come il ventoodo stormir tra queste piante, io quelloinfinito silenzio a questa vocevo comparando: e mi sovvien l'eterno,e le morte stagioni, e la presentee viva, e il suon di lei. Così tra questaimmensità s'annega il pensier mio:e il naufragar m'è dolce in questo mare.L'Infinito, forse il componimentodel poeta di Recanati, fa parte degli, una raccolta poetica molto di importanza basilare all’interno della storia della letteratura italiana. Questa liricada Leopardi, il quale descrive il suo amato colle presente a Recanati che è per lui fonte di grandi riflessioni e di grande tranquillità a livello mentale. Il componimento si presentaed è considerato come uno dei più grandi capolavori scritti dal poeta marchigiano.D’in su la vetta della torre antica,Passero solitario, alla campagnaCantando vai finchè non more il giorno;Ed erra l’armonia per questa valle.Primavera dintornoBrilla nell’aria, e per li campi esulta,Sì ch’a mirarla intenerisce il core.Odi greggi belar, muggire armenti;Gli altri augelli contenti, a gara insiemePer lo libero ciel fan mille giri,Pur festeggiando il lor tempo migliore:Tu pensoso in disparte il tutto miri;Non compagni, non voli,Non ti cal d’allegria, schivi gli spassi;Canti, e così trapassiDell’anno e di tua vita il più bel fiore.Oimè, quanto somigliaAl tuo costume il mio! Sollazzo e riso,Della novella età dolce famiglia,E te german di giovinezza, amore,Sospiro acerbo de’ provetti giorniNon curo, io non so come; anzi da loroQuasi fuggo lontano;Quasi romito, e stranoAl mio loco natio,Passo del viver mio la primavera.Questo giorno ch’omai cede alla sera,Festeggiar si costuma al nostro borgo.Odi per lo sereno un suon di squilla,Odi spesso un tonar di ferree canne,Che rimbomba lontan di villa in villa.Tutta vestita a festaLa gioventù del locoLascia le case, e per le vie si spande;E mira ed è mirata, e in cor s’allegra.Io solitario in questaRimota parte alla campagna uscendo,Ogni diletto e giocoIndugio in altro tempo: e intanto il guardoSteso nell’aria apricaMi fere il Sol che tra lontani monti,Dopo il giorno sereno,Cadendo si dilegua, e par che dicaChe la beata gioventù vien meno.Tu, solingo augellin, venuto a seraDel viver che daranno a te le stelle,Certo del tuo costumeNon ti dorrai; che di natura è fruttoOgni vostra vaghezza.A me, se di vecchiezzaLa detestata sogliaEvitar non impetro,Quando muti questi occhi all’altrui core,E lor fia voto il mondo, e il dì futuroDel dì presente più noioso e tetro,Che parrà di tal voglia?Che di quest’anni miei? che di me stesso?Ahi pentirommi, e spesso,Ma sconsolato, volgerommi indietro.È una famosissima, scritta(quando Leopardi si trovava a Recanati e stava scrivendo l’Infinito), ma. Il tema èdi non averla vissuta in compagnia dei coetanei e godendo dei piaceri della vita. Il, invece che volare con gli altri uccelli,, proprio come lo stesso poeta.O graziosa luna, io mi rammentoChe, or volge l’anno, sovra questo colleIo venia pien d’angoscia a rimirarti:E tu pendevi allor su quella selvaSiccome or fai, che tutta la rischiari.Ma nebuloso e tremulo dal piantoChe mi sorgea sul ciglio, alle mie luciIl tuo volto apparia, che travagliosaEra mia vita: ed è, nè cangia stile,O mia diletta luna. E pur mi giovaLa ricordanza, e il noverar l’etateDel mio dolore. Oh come grato occorreNel tempo giovanil, quando ancor lungoLa speme e breve ha la memoria il corso,Il rimembrar delle passate cose,Ancor che triste, e che l’affanno duri!“Alla luna”, scritto da Giacomo Leopardi nel 1819 e contenuto nei “”. L’opera si fonda su uno dei temi che più frequentemente ricorrono nella lirica leopardiana, ovveroLa donzelletta vien dalla campagnain sul calar del sole,col suo fascio dell'erba; e reca in manoun mazzolin di rose e viole,onde, siccome suole, ornare ella si apprestadimani, al dí di festa, il petto e il crine.Siede con le vicinesu la scala a filar la vecchierella,incontro là dove si perde il giorno;e novellando vien del suo buon tempo,quando ai dí della festa ella si ornava,ed ancor sana e snellasolea danzar la sera intra di queich'ebbe compagni nell'età piú bella.Già tutta l'aria imbruna,torna azzurro il sereno, e tornan l'ombregiú da' colli e da' tetti,al biancheggiar della recente luna.Or la squilla dà segnodella festa che viene;ed a quel suon direstiche il cor si riconforta.I fanciulli gridandosu la piazzuola in frotta,e qua e là saltando,fanno un lieto romore;e intanto riede alla sua parca mensa,fischiando, il zappatore,e seco pensa al dí del suo riposo.Poi quando intorno è spenta ogni altra face,e tutto l'altro tace,odi il martel picchiare, odi la segadel legnaiuol, che veglianella chiusa bottega alla lucerna,e s'affretta, e s'adopradi fornir l'opra anzi al chiarir dell'alba.Questo di sette è il più gradito giorno,pien di speme e di gioia:diman tristezza e noiarecheran l'ore, ed al travaglio usatociascuno in suo pensier farà ritorno.Garzoncello scherzoso,cotesta età fioritaè come un giorno d'allegrezza pieno,giorno chiaro, sereno,che precorre alla festa di tua vita.Godi, fanciullo mio; stato soave,stagion lieta è cotesta.Altro dirti non vo'; ma la tua festach'anco tardi a venir non ti sia grave.“Il sabato del villaggio”scritto da Giacomo Leopardi. Questo idillio: nella prima parte il poeta descriveMentre nella seconda parte assistiamo a una presa di coscienza da parte del poeta, dove racconta della domenica, ovveroDolce e chiara è la notte e senza vento,E queta sovra i tetti e in mezzo agli ortiPosa la luna, e di lontan rivelaSerena ogni montagna. O donna mia,Già tace ogni sentiero, e pei balconiRara traluce la notturna lampa:Tu dormi, che t’accolse agevol sonnoNelle tue chete stanze; e non ti mordeCura nessuna; e già non sai né pensiQuanta piaga m’apristi in mezzo al petto.Tu dormi: io questo ciel, che sì benignoAppare in vista, a salutar m’affaccio,E l’antica natura onnipossente,Che mi fece all’affanno. A te la spemeNego, mi disse, anche la speme; e d’altroNon brillin gli occhi tuoi se non di pianto.Questo dì fu solenne: or da’ trastulliPrendi riposo; e forse ti rimembraIn sogno a quanti oggi piacesti, e quantiPiacquero a te: non io, non già, ch’io speri,Al ensier ti ricorro. Intanto io chieggoQuanto a viver mi resti, e qui per terraMi getto, e grido, e fremo. Oh giorni orrendiIn così verde etate! Ahi, per la viaOdo non lunge il solitario cantoDell’artigian, che riede a tarda notte,Dopo i sollazzi, al suo povero ostello;E fieramente mi si stringe il core,A pensar come tutto al mondo passa,E quasi orma non lascia. Ecco è fuggitoIl dì festivo, ed al festivo il giornoVolgar succede, e se ne porta il tempoOgni umano accidente. Or dov’è il suonoDi que’ popoli antichi? or dov’è il gridoDe’ nostri avi famosi, e il grande imperoDi quella Roma, e l’armi, e il fragorioChe n’andò per la terra e l’oceano?Tutto è pace e silenzio, e tutto posaIl mondo, e più di br non si ragiona.Nella mia prima età, quando s’aspettaBramosamente il dì festivo, or posciaCh’egli era spento, io doloroso, in veglia,Premea le piume; ed alla tarda notteUn canto che s’udia per li sentieriLontanando morire a poco a poco,Già similmente mi stringeva il core.Anche questo componimentoÈ sicuramente una lirica nella quale prevale: il poeta riflette sul proprio. E anche in questo caso il componimento si può analizzare dividendolo in due fasi: nella prima parte si coglie, che ha condannato il poeta all’infelicità. Nella seconda parte invece, della, dellache si prova al sopraggiungere di un’attesa ma vana felicità.