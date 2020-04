Maturità 2020, ci sarà l’alternanza scuola lavoro all’orale?

L’alternanza scuola lavoro sarà chiesta all'orale?

La struttura dell’orale di Maturità 2020

• Formulazione di un discorso multidisciplinare a partire da uno spunto di vario genere (testi letterari, problemi, tabelle di dati, quadri, fotografie, ecc) offerto dalla commissione (non ci saranno però le famose "buste"). Lo studente dovrà cercare di collegare fra loro quante più materie possibili in un discorso omogeneo e ben costruito. (

• Illustrazione dell’esperienza di alternanza scuola lavoro svolta durante il proprio percorso di studi;

• Discussione su alcuni quesiti di Costituzione e Cittadinanza richiesti dalla commissione.



Maxi orale maturità 2020: possibili cambiamenti?

In questi giorni di incertezza, mentre la Maturità 2020 si avvicina, la prova orale appare come l’unica confermata. Indipendentemente dalla forma e dal peso che le saranno assegnati, cosa che si definirà dopo le decisioni sulla possibilità di rientrare a scuola entro il 18 maggio, tutti i maturandi sanno che dovranno sicuramenteinterni al Consiglio di classe.La prova orale che i maturandi dovranno sostenere per ottenere il diploma, sia sotto forma disia come prova conclusiva dopo gli scritti, non può ignorare ladecisa dal DL n. 62 del 2017, dato che fino ad ora. Per questo, la discussione sull’svolta nel proprio percorso scolastico, indipendentemente dal numero delle ore totalizzato (che non è vincolante per l'ammissione), dovrebbe rimanere, salvo eventuali ulteriori norme, uno dei punti cardine su cui si articola l’ esame orale , che per legge include la presentazione delle attività svolte durante l'ex alternanza, oggi PCTO.Guarda anche:Secondo quanto stabilito dal DL 62 del 2017, infatti, la struttura dell’esame orale, ancora in vigore, si articola nei seguenti momenti:La prova orale è solitamente organizzata in questo modo, ma quest’anno, considerata l’emergenza sanitaria in corso, potrebbe subire alcune temporanee modifiche in base anche alla forma definitiva che il MI sceglierà di assegnare all’Esame di Maturità 2020.Se si tratterà di un’unica prova sotto forma diinfatti, agli studenti potrebbe essere richiesto anchecome la risoluzioni di problemi, quesiti, traduzioni proprio per sopperire all’assenza delle prove scritte. Inoltre, sono molti gli studenti che sperano in un ritorno della tradizionale, ormai cancellata, con la quale solitamente i maturandi davano inizio alla prova orale per sciogliere la tensione. Tra ipotesi, proposte e speranze per ora però si possono soltanto attendere nuove e più certe disposizioni da parte del Miur, che saranno sicuramente diffuse