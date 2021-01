Video appunto: Moto, velocità e traiettoria

La velocità

Definizione di traiettoria: la traiettoria è la linea che unisce le posizioni successive occupate da un punto materiale in movimento.Definizione di moto rettilineo: il moto rettilineo è quello di un punto materiale la cui traiettoria è un segmento di retta.La distanza percorsa è la differenza tra due posizioni e si calcola con la seguente formula:∆s= s2-s1dove s2 è la posizione finalee s2 è la posizione iniziale.L'intervallo di tempo è la differenza tra due istanti e si calcola con la seguente formula:∆t= t2 - t1dove t2 è il momento finalee t1 è il momento iniziale.La lettera ∆ (delta) indica la variazioni tra due valori di una grandezza.La velocità media di un punto materiale è definita come il rapporto fra la distanza percorsa e l’intervallo di tempo impiegato per percorrerla.La formula per calcolarla è:velocità media (m/s): Vm= ∆s/∆tdove ∆s è la distanza percorsa (m) e ∆t è il tempo impiegato (s).1 km/h= 1km/1h= 1000m/3600s= 1m/3,6s= 0,28m/s.1km/h=0,28m/s1m/s=3,6km/hCalcolo della distanza conoscendo la velocità media e il tempo impiegato:∆s= Vm x ∆tCalcolo del tempo impiegato conoscendo la velocità media e la distanza impiegata:∆t= ∆s/VmIl moto rettilineo uniforme è il movimento di un punto materiale che si sposta lungo una retta con velocità costante. Esso è così definito perchè:- rettilineo: perchè la traiettoria è una retta- uniforme: perchè la velocità è costanteNel moto rettilineo uniforme le distanze sono direttamente proporzionali al tempo impiegato per percorrerle.